Исполком МОК собрался рассмотреть вопрос допуска к турнирам российских спортсменов, которые не поддерживают СВО

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25.01.2023, 23:21, Новости дня
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Исполком Международного олимпийского комитета обсудит возможность участия в международных турнирах российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию на Украине, информирует МОК.

МОК считает необходимым дополнительное изучение вопроса участия российских и белорусских спортсменов в строгих условиях. Речь идет об участии в нейтральном статусе. Кроме того, требуется «придерживаться олимпийской хартии», то есть не поддерживать СВО, и соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (предусмотрены индивидуальные проверки на допинг), передает РИА «Новости».

Большинство членов исполкома выступают за то, чтобы уважать права всех спортсменов без каких-либо дискриминационных мер. По их мнению, власти стран не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в соревнованиях, а какие нет. Также они против отказа в допуске к соревнованиям только из-за гражданства спортсмена. 

Исполнительный комитет призвал к усилению уже действующих санкций в отношении РФ и Белоруссии и поддержке украинских спортсменов и Национального олимпийского комитета Украины.

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что недопустимо определять особые условия, не соответствующие Олимпийской хартии, для участия российских спортсменов в международных турнирах. Он заявил, что «никакая политика не может и не должна вмешиваться в спорт, здесь нет места спекуляциям о СВО».

«Внешнее давление дало нам еще одну возможность оценить собственные ресурсы и сделать все возможное для укрепления национальной системы спорта. Мы самодостаточная страна с великими спортивными традициями, показавшая свои возможности в проведении крупных международных спортивных событий, которые были положительно отмечены в том числе и МОК. За последние десятилетия мы подтвердили, что без РФ невозможно развитие международного спортивного движения», – сообщил он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать позицию МОК до рассмотрения. При этом он заявил: «Пока в глаза бросается одно – даже в формулировках инициативы слишком много политики, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи», – передает РБК.

Напомним, на прошлой неделе МОК подтвердил запрет на право показа Олимпиады в РФ и Белоруссии. Почетный член МОК норвежец Герхард Хейберг заявил, что европейские страны могут бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, если россиян допустят до участия в соревнованиях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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