Шольц призвал не ждать скорого окончания конфликта в Украине на фоне поставки Киеву танков

Немецкие танки «Леопард 2» (Leopard 2) очень эффективны, но конфликт в Украине не закончится в скором времени, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Так Шольц ответил на вопрос о том, смогут ли немецкие танки повлиять на исход конфликта на Украине. При этом он призвал Россию не надеяться на ослабление поддержки Киева со стороны союзников Украины. Он не стал прямо отвечать на вопрос, должна ли победить Украина и проиграть Россия. Шольц сказал, что Украина «не должна проиграть», а Россия – «не должна достичь своих целей».

Кроме того, он заявил, что решение немецкого правительства поставлять танки Украине продиктовано необходимостью поддержки Киева, а не давлением со стороны политического истеблишмента в ФРГ. По его словам, такое решение принято, потому что оно «правильное», передает РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.

Напомним, канцлер Германии согласился поставить на Украину танки в модификации Leopard 2A6. К настоящему моменту танки в ВСУ готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.

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