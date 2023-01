Моцарт, деньги, два морпеха – Intercept рассказал об иске, который раскроет подноготную «одной из крупнейших американских ЧВК на Украине»

В суд американского штата Вайоминг поступил иск, который может пролить свет на деятельность Группы Моцарта — американской компании, основанной уже после начала СВО. Она организует боевую подготовку украинских солдат, пишет The Intercept. Как разъясняет издание, благодаря повышенному вниманию со стороны СМИ и «благородному имиджу», организации до сих пор удавалось привлекать крупные пожертвования. Однако его глава может быть замешан в целом ряде преступлений — от мошенничества и нецелевого расходования средств до грабежа и сексуального насилия.



Через месяц после начала российской спецоперации на Украине в США появилась частная организация под необычным названием «Группа Моцарта», созданная с целью обеспечить украинским военнослужащим, в спешном порядке и практически без подготовки отправлявшимся к линии соприкосновения, хотя бы базовое воинское обучение, пишет интернет-издание The Intercept. Как отмечает обозреватель издания, компания, штат которой первоначально комплектовался из бывших военнослужащих Корпуса морской пехоты США, привлекла самое пристальное внимание со стороны американских СМИ, подававших её деятельность как «благородный труд американских добровольцев», желающих передать оказавшимся в тяжёлой ситуации украинцам свой военный опыт. Название компании стало своеобразным ответом Группе Вагнера — «печально известной» российской ЧВК, бойцов которой неоднократно обвиняли в военных преступлениях как на территории Украины, так и в других регионах, отмечает автор. В свою очередь, Группу Моцарта создавшие её ветераны ВС США презентовали исключительно как «инициативу с целью обеспечения военной подготовки и оказания помощи гражданским лицам», неизменно подчёркивая при этом, что сотрудники даже не имеют при себе оружия, пишет журналист.

По информации The Intercept, к августу организация составила из бывших военных три команды, двум из которых была доверена задача по обучению украинцев, а ещё одной — эвакуация гражданских из зон боевых действий. Как рассказывал бывший американский морпех Энди Милбёрн, ставший лицом Группы Моцарта, ежемесячные расходы на каждую из компаний составляли до $100 тыс.

«Но война — дело грязное, и на прошлой неделе Группа Моцарта наступила на мину», — иронизирует обозреватель The Intercept. Как поясняет автор, против компании по месту её регистрации в штате Вайоминг подал судебный иск другой экс-морпех по имени Энди Бейн, который переквалифицировался в предприниматели и с начала нулевых развивает бизнес в Киеве. Бейн, который называет себя держателем контрольного пакета акций Группы Моцарта, выдвинул против Милбёрна целый ворох обвинений: согласно его исковому заявлению, нынешний лидер компании организовывал мошеннические схемы, пытался давать взятки, нарушал нормативные акты, регулирующие поставки американского оружия, совершал ограбления, был уличён в сексуальных домогательствах и даже угрожал отставному генералу Вооружённых сил США. Истец требует суд уволить Милбёрна из компании и обязать его компенсировать Бейну ущерб в размере более $50 тыс. Как отдельно подчёркивается в исковом заявлении, Милбёрн управлял компанией «так, что высшие военные чины Украины стали говорить: «А можно он поедет домой и перестанет уже нашу страну спасать?»

Ответчик, впрочем, в долгу не остался: уже на следующий день после регистрации иска Бейна он опубликовал на своих страницах в нескольких соцсетях резкий ответ бывшему соратнику, также обвинив того во множестве проступков, говорится в материале The Intercept. Пояснив, что Бейн на самом деле был финансовым управляющим Группы Моцарта и уже не работает в компании, Милбёрн отметил, что экс-сотрудник сам повинен в преступлениях финансового и сексуального характера. Кроме того, по словам Милбёрна, Бейн «вложил крупные средства в Россию» — а на Украине подобное сейчас уже само по себе является весьма серьёзным преступлением, пишет The Intercept. Наконец, лидер Группы Моцарта сообщил, что его коллега пытался продавать услуги компании «Талибану»*. Свои публикации Милбёрн в итоге удалил, однако журналисту издания он сообщил, что по-прежнему готов подписаться под каждым написанным им словом. Бейн, комментируя по просьбе издания обвинения Милбёрна, заявил, что до завершения судебного процесса воздержится от конкретных комментариев, но пообещал, что из-за этих постов «элемент клеветы станет куда более важной частью прений, чем предполагалось изначально».

Получить полное представление о том, что происходит внутри Группы Моцарта, пока невозможно, но ссоры между основателями стартапов — дело весьма будничное, пусть в зоне активных боевых действий они происходят и нечасто, иронизирует обозреватель The Intercept.

Как пишет журналист, Группа Моцарта с самого своего появления была связана с фигурой Милбёрна и он по сей день называет себя её основателем.

Милбёрн, который родился в Великобритании, но является гражданином США, уволился из Корпуса морской пехоты в 2019 году в звании полковника, прослужив несколько десятилетий и побывав за это время в Ираке, Сомали и Афганистане. Перед уходом в отставку он занимал должность заместителя главы Командования специальных операций США «Центр», которое руководит деятельностью американского спецназа на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Милбёрн успел опубликовать мемуары и писал статьи на военную тематику для ряда американских СМИ, включая USA Today, The Hill и The Atlantic, перечисляет обозреватель The Intercept.

В Киев отставной полковник отправился через несколько недель после начала СВО в качестве журналиста-фрилансера — и к началу апреля он написал пять материалов для военного издания Task&Purpose. Последняя его статья, опубликованная 2 апреля, была посвящена бывшему американскому морпеху, которому предъявили на Украине обвинения в изнасиловании, однако эту публикацию с сайта Task&Purpose впоследствии удалили — теперь на её месте размещено сообщение от редакции о том, что материал проверяется на предмет соответствия стандартам издания и до завершения этой проверки доступен не будет. Редакторы Task&Purpose на просьбу прокомментировать проверку не отозвались, но Милбёрн заявляет, что уверен в том, что всё изложенное в статье — правда, указывает The Intercept.

На следующий день после публикации материала, 3 апреля, Милбёрн, по всей видимости, впервые упомянул о Группе Моцарта: на своей странице в Twitter бывший морпех сообщил, что эта компания набирает бывших военнослужащих спецподразделений Вооружённых сил США, которые «главным образом» занимаются подготовкой и оснащением украинских сил, отправляющихся на передовую. Ещё день спустя он сообщил там же, что запустил на платформе PayPal кампанию по сбору средств для организации и буквально за несколько часов набрал $20 тыс. — то есть максимальную сумму, допускаемую правилами сервиса; при этом половину средств передала компания Obsidian Solutions, являющаяся подрядчиком Минобороны США. А через две недели Милбёрн опубликовал на страницах Newsweek статью, в которой признался, что журналистская деятельность на фоне боевых действий показалась ему «праздным времяпрепровождением», поэтому он решил по просьбе знакомых, ныне вступивших в ряды Вооружённых сил Украины, заняться организацией воинского обучения, повествует обозреватель The Intercept.

Поскольку американские военные «в большинстве своём держатся от Украины подальше», а сотрудники дипкорпуса США покинули Украину в первые дни после начала СВО, Милбёрн оказался одним из немногих американцев с боевым опытом, которые работали непосредственно с украинцами и были готовы общаться с прессой — и потому ему удалось привлечь самое пристальное внимание со стороны СМИ: у него регулярно брали интервью новостные каналы, включая CNN и ABC, а крупнейшие издания США, Великобритании и Франции писали о нём статьи. Но ни в одном из этих материалов не было и намёка на те обвинения, которые теперь выдвинул против Милбёрна его коллега Бейн, отмечает журналист The Intercept.

Бейн объявил о подаче иска против Милбёрна на прошлой неделе в соцсети LinkedIn, и в своём посте он попутно опроверг заявления бывшего коллеги, который представлял себя как основатель Группы Моцарта. «Я живу в Киеве уже почти 30 лет и сразу после начала боевых действий — понимая, насколько отчаянно Украина нуждается в базовой военной подготовке, — я вышел на связь со своим другом, отставным генералом Корпуса морской пехоты США, и спросил у него, знает ли он людей, которые могли бы сюда приехать и помочь в разработке программы обучения. Он связал меня с Энди Милбёрном, и тот прибыл на Украину через несколько недель. А зарегистрировал Группу Моцарта, придумал для неё название и собрал для неё деньги с целью обеспечения необходимой подготовки и помощи именно я», — цитирует Бейна The Intercept. В своей публикации Бейн указывает, что ему принадлежит 51% акций Группы Моцарта, тогда как доля Милбёрна составляет 49%; общаясь с журналистом The Intercept, военный предоставил документы, которые подтверждают эти цифры.

Хотя Бейн прежде не распространялся о том, что владеет Группой Моцарта — на сайте компании об этом ничего не сказано, и Милбёрн об этом не упоминал, — свидетельства о том, что они как минимум сотрудничали, всё же имеются: как установил The Intercept, 10 апреля военные создали на YouTube канал под названием «Два морпеха в Киеве» (Two Marines in Kyiv. — ИноТВ), где на данный момент размещено семь роликов, в большинстве из которых мужчины обсуждают различные темы. На вкладке «О канале» Милбёрна называют руководителем Группы Моцарта, а Бейна — президентом НПО «Фонд за свободу Украины», которая, если верить её официальному сайту, смогла собрать с февраля прошлого года более $3 миллионов на военную и гуманитарную помощь Киеву.

По информации The Intercept, наиболее серьёзные обвинения Бейна в адрес Милбёрна касаются того, как последний распоряжался пожертвованиями: согласно исковому заявлению, глава Группы Моцарта совершал шаги, способствовавшие «нецелевому использованию средств», собранных для Группы Моцарта. Бейн утверждает, что Милбёрн «требовал, чтобы ему в качестве личного вознаграждения со счетов компании ежемесячно выплачивались суммы в размере более 35 тысяч долларов», а также «отказывался отчитываться перед компанией о пожертвованиях, поступавших на его личные счета либо на счета, которые он контролировал». Как минимум часть своих собственных инициатив по сбору пожертвований Милбёрн никак не скрывал: в публикациях на его страницах в соцсетях были указаны ссылки на его персональные аккаунты в сервисах PayPal и Venmo; сам Милбёрн при этом утверждал, что это было необходимо, поскольку собственная платформа Группы Моцарта для сбора средств ещё не заработала, что отставной полковник объяснял «вмешательством России». Однако до иска Бейна Милбёрна в нецелевом расходовании средств, отправленных на его личные счета, ещё не обвиняли, пишет The Intercept.

Но это ещё не всё: как считает в своём исковом заявлении Бейн, Милбёрн взял на позицию своего личного ассистента женщину, которую он отыскал на сайте знакомств и с которой состоял на тот момент в романтических отношениях; при этом даме выплачивался оклад в размере $90 тыс. в год, что, согласно заявлению, превышало средний уровень зарплат на аналогичных должностях как минимум в четыре раза. Сверх того в иске упоминается, что Милбёрн также позволял себе сексуальные домогательства к одной из своих сотрудниц.

Помимо этого, в документе утверждается, что Милбёрн организовал ограбление склада, который снимал Фонд за свободу Украины Бейна, и даже лично принял в нём участие — а также упоминается, что глава Группы Моцарта неоднократно нарушал действующий в Киеве комендантский час, будучи «в состоянии опьянения», и за это несколько раз задерживался правоохранительными органами Украины. Наконец, как пишет Бейн, Милбёрн посылал сообщения «недоброжелательного и язвительного характера» отставному генералу американских вооружённых сил, который ответил отказом на предложение вступить в ряды Группы Моцарта; имени генерала при этом не приводится.

Как подчёркивается в исковом заявлении Бейна, высшие военные чины Украины поведение Милбёрна крайне раздражало. «Ответчика Милбёрна в украинском военном руководстве ныне называют Психованным Американцем», — цитирует документ The Intercept.

Особенно любопытным аспектом дела обещают стать заявления Бейна о том, что Милбёрн пытался «монетизировать» деятельность компании и превратить её в полноценную ЧВК с глобальными амбициями, отмечается в материале издания. Хотя Милбёрн настойчиво заявляет о том, что Группа Моцарта выживает исключительно за счёт пожертвований, Бейн утверждает, что его бывший сослуживец пытался заключать военные контракты в Армении. Как предполагает журналист The Intercept, такие обвинения, видимо, небезосновательны: издание Intelligence Online недавно сообщало со ссылкой на руководство Группы Моцарта, что компания теперь планирует подняться в статусе до классической ЧВК и расширить свою деятельность на другие горячие точки мира.

Каким бы ни стал исход судебного процесса, он уже заронил зерно сомнения в том, что компания, которую в The New York Times ещё несколько месяцев назад называли «одной из крупнейших американских ЧВК, присутствующих на Украине», действительно заслуживает доверия, в завершение констатирует обозреватель The Intercept. Кроме того, по мнению журналиста, тяжба почти наверняка подкрепит резкую критику со стороны России, которая нелестно отзывается не только о самой Группе Моцарта, но и о поддержке Украины со стороны США в целом — ведь компания до недавних пор была одной из наиболее заметных «гражданских инициатив» Америки на этом направлении.



* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.