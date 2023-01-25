 

СТРАНА – украинским чиновникам, депутатам и силовикам запретили выезд на отдых за границу

25.01.2023, 23:12, Разное
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Владимир Зеленский сообщил о подписанном им решении Совета национальной безопасности и обороны относительно запрета на поездки за границу на отдых для госслужащих, депутатов и правоохранителей. Как передаёт «СТРАНА.ua», по его словам, решение касается всех должностных лиц и тех, «кто должен работать на государство и в государстве».


AP

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписанном им решении Совета национальной безопасности и обороны относительно запрета на поездки за границу на отдых для госслужащих, депутатов и правоохранителей. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом Зеленский заявил в традиционном вечернем видеообращении. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента.

По его словам, решение касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей, а также правоохранителей, депутатов, прокуроров и всех, «кто должен работать на государство и в государстве».

«Хотят отдыхать сейчас — будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», — заявил Зеленский.

Он добавил, что за пять дней кабмин должен разработать такой порядок пересечения границы для должностных лиц, чтобы единственным основанием могла быть только служебная командировка.


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