Миссия компромисса

Александр Овечкин как воплощение мечты поклонников по обе стороны океана.

Давно хотел написать про Овечкина, не прибегая к числительным. Достаточно того, что тысячи людей во всем мире — и это не преувеличение — отслеживают каждый выход Александра Великого на лед и считают, считают, считают. Все рекордные или близкие к ним цифры — под микроскопом хоккейной общественности, не говоря уже о профессиональных статистиках. Считают, уточняют, дополняют, спорят о каждом шаге: голы по периодам и минутам, скольким командам и вратарям, в большинстве и меньшинстве, в начале и в конце, в гостях и дома, в овертайме и в пустые ворота, юбилейные и победные, дубли и хет-трики, из «офиса» и с добивания, после прохода и рикошета, в сравнении с великими прошлого и настоящего, с раскладом по годам и месяцам, неделям и дням, и этим список далеко не ограничивается.

О том, сколько Овечкину осталось до вечного рекорда Уэйна Гретцки, знают все — число, фиксирующее изменение обратного отсчета, пока еще не красуется над штаб-квартирой Национальной хоккейной лиги или над Эмпайр-стейт-билдинг, но с этим, видимо, не задержится. Три рекорда он установил в нынешнем сезоне — по количеству матчей среди российских игроков НХЛ, по голам за одну команду среди всех и по гостевым голам.

Года четыре назад в «Новой» я предположил, что в недалеком будущем место главного вопроса «кто завоюет Кубок Стэнли?» займет вопрос «когда Александр Овечкин превзойдет рекорд Уэйна Гретцки?». Собственно, так и произошло.

Никого не волнует, как сыграл в очередном туре «Вашингтон», — все смотрят, забросил Овечкин или нет. Никого не волнует, пробьется «Вашингтон» в плей-офф или нет, — всех заботит, насколько приблизится Овечкин к Гретцки в текущем сезоне.

«Вашингтон», похоже, тоже давно с этим смирился — как, впрочем, и империя под названием «НХЛ», извлекающая из ситуации наибольшую выгоду. Проблем у лучшей хоккейной лиги мира хватает, но на пару-тройку лет у нее есть подарок под названием «Погоня века». «Вашингтон» работает на Овечкина даже в ущерб результату, но игра, очевидно, стоит свеч.

Можно предположить, что хоккейный мир сошел с ума, но на фоне происходящих на планете разного рода бед цифромания по поводу Овечкина — наверняка самое безобидное из массовых сумасшествий. Над утверждением «мы живем в эпоху Овечкина» можно сколько угодно и справедливо иронизировать, но если считать его защитной реакцией фанатеющей части человечества на непростые вызовы новой реальности, то пусть лучше люди сходят с ума по этому поводу — по обе стороны океана.

«По обе стороны» в данном случае и есть главное, если вглядеться чуть пристальнее в феномен Овечкина. Заметьте: что наши ястребы, что радикалы по ту сторону океана Александра Великого не трогают.

Ну, почти не трогают, одни оставляя за скобками то, что российский форвард номер один почти два десятка лет живет и радует публику «недружественной» на данный момент страны, другие — не обращая внимания на то, что Овечкин — автор идеи создания «команды Путина» и вообще государственник, каких поискать.

Мотивы особого отношения могут быть разными, тут не просто наглядный пример давно устаревшего и лицемерного лозунга «спорт вне политики». Какая-то часть российских фанатов Овечкина, и немалая, считает, что он прославляет Россию на враждебной территории, олицетворяя ее мощь и силу: «Наш-то — лучший в мире!» Какая-то часть американских почитателей волшебной «восьмерки», и тоже немалая, предпочитает абстрагироваться от национальной принадлежности феномена, упирая на то, что он есть достояние свободной «страны НХЛ» — иначе где бы он еще так раскрылся и стал известным всему миру?

Уэйн Гретцки. Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Карпов

И все — ну, почти все — хотят, чтобы Александр Великий побил рекорд великого Уэйна Гретцки.

С нашими-то понятно, а как быть с Северной Америкой? Логичнее было бы предположить, что они хотят оставить на вершине своего и не потакать этому ужасному русскому, который покушается на святое. Но нет, даже сам Гретцки говорит, что хотел бы лично присутствовать на заключительном этапе погони, если таковой все-таки наступит.

Просто для представителей, увы, конкретных недружественных стран Саша Овечкин — прежде всего общечеловеческое достояние, а его погоня есть пример осуществления невозможного, что не может не вызывать восхищения, одобрения, сопереживания. Никто не может, а он смог или хотя бы пытается смочь, бросая вызов соперникам, себе, времени. Понятно, что для непосвященных количество рекордных голов в игре с клюшкой и шайбой — всего лишь набор цифр, но для массовой хоккейной аудитории за океаном это сакральное число, и суть даже не в том, сумеет ли Александр Овечкин до него дотянуться, суть в том, что он поднимается, и за этим процессом следит весь мир.

Процесс, конечно, может прерваться и по сугубо субъективным (фигуранту все-таки 37 лет, и никто из соперников при всем сочувствии помогать ему не собирается), и по объективным причинам глобального характера. Не хотелось бы, конечно.

А что сам герой? Да вроде как в порядке, живет и действует с полным осознанием своей миссии. В Россию приезжает не по приказу, а по велению души, друзей и родной клуб не забывает, за сборную играл бы как раньше, если бы ей было где играть.

Дома, то есть в США, на льду лютует, за его пределами — образец добропорядочности, дает Вашингтону то, за что там принято уважать: в автографах не отказывает, особенно детям, занимается благотворительностью, воспитывает с женой двух сыновей, вот только что обрадовал поклонников, что будет участвовать в Матче всех звезд НХЛ. В последние годы несколько раз отказывался, но нынче никак нельзя — могут увидеть скрытый смысл, поэтому «быть выбранным на Матч звезд — это особенное чувство. Это означает, что лига и болельщики ценят тебя, и это приятно!»

Про политику по понятным причинам не говорит ровным счетом ничего. Это устраивает всех. Ну, почти всех. По обе стороны океана.

Владимир Мозговой,

обозреватель «Новой газеты»

P.S.

До суперрекорда Уэйна Гретцки (894 гола) Александру Овечкину осталось забросить 85 шайб (положение на 14 января).

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