 

Показала истинное лицо: Прервавшая молчание украинка Лорак нанесла подлый удар в спину россиянам

25.01.2023, 23:03, Разное
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Знаменитая в России певица, как известно, родом из Украины, где ей на протяжении многих лет были не рады. Травля артистки началась в 2014 году: соотечественникам не давала покоя деятельности артистки за пределами родины, а потому украинские активисты стали срывать концерты и призывать запретить Ани Лорак выступать в Незалежной.

Жители России в свою очередь тепло приняли, можно сказать, изгнанную из дома артистку. И хотя бы за это она должна быть благодарна. Не говоря уже о баснословных гонорарах, полученных ею здесь за все эти годы. Неудивительно, что поклонники ждали от певицы поддержки в такое непростое время, она же предпочитала хранить молчание, не высказывать свою позицию и вообще пропасть из поля зрения.

Но в последнее время Ани Лорак стала вновь вести довольно активную жизнь и некоторыми поступками удивила поклонников из РФ. Сначала звезда отказалась от русского языка, начав писать посты на украинском. Это публика ей, кажется, простила. Но будет ли она благосклонна после очередного подлого удара в спину?

На этот раз подруга Филиппа Киркорова сообщила о благотворительном мини-концерте для сбора средств, при этом толком не объясняла, кому предназначаются деньги. Позже выяснилось, что пожертвования она собирает для жителей Украины.

В комментариях к записи выступления, где Ани Лорак пела и украинские, и русские песни, появилось немало претензий со стороны фанатов, которые напомнили ей о том, как с ней когда-то обошлась родина.


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