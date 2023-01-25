 

“Оно на всю жизнь”: заболевание мозга разбило Кудрявцеву до гробовой доски

25.01.2023, 23:03, Разное
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Кажется, что у 51-летней Леры Кудрявцевой все хорошо. У нее успешная карьера и большая семья. Около пяти лет назад телезвезда родила от хоккеиста Игоря Макарова дочь Марию. И можно было бы за ведущую шоу “Секрет на миллион” лишь порадоваться, но надо бы и посочувствовать.

Дело в том, что Кудрявцева страдает от сильной боли. По словам телеведущей, ее мучает мигрень, а таблетки, лекарства ей уже не помогают. Это довольно опасное заболевание головного мозга, которое, если запустить, может привести к еще более серьезным осложнениям. Поэтому очень важно взять этот недуг под контроль, говорит врач-невролог Кирилл Скоробогатов.

Специалист советует прибегать к профилактической терапии, если приступы случаются часто. Однако полностью избавиться от мигрени невозможно. Можно лишь уменьшить количество приступов.

“Оно (заболевание – Прим. ред.) на всю жизнь”, – отметил невролог Скоробогатов.

Вот и получается, что разбитая из-за мигрени Лера Кудрявцева будет мучиться вплоть до гробовой доски. Остается пожелать телеведущей сил и здоровья, ведь это, вне всяких сомнений, самое главное, как семья и карьера.


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