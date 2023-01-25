Мнение: Митьки и сайдинг

Мало кто знал, что в Москве, во Всероссийском музее декоративного искусства прошла выставка «Открытика. К 65-летию журнала «Декоративное искусство». А теперь и про выставку узнали. Да и про сам музей.

А все благодаря картине Дмитрия Шагина «День тельняшки». На картине был лозунг «Митьки никого не хотят победить», придуманный лет сорок назад.

Но сейчас время другое, суровое, тревожное. Бдительные товарищи посчитали, что сегодня этот лозунг неуместен, потому что с подтекстом. Притом с подтекстом политическим.

И картину отсайдинговали. Лозунг закрасили. Теперь картина выглядит так.

Фотографии отсюда

—