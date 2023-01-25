Мнение: Конфликт с США делает Россию сильнее

Выздоравливаем потихоньку. Банк России начал устанавливать официальные курсы ещё к нескольким валютам — теперь будет легче торговать за рубли с Египтом, Вьетнамом, Таиландом, Индонезией и, например, Сербией (ссылка).

Теперь нужно добавить новые для нас валюты на Мосбиржу, а также убедить банки открывать клиентам в этих валютах счета. Такая работа тоже идёт, хоть и медленно, ибо наши биржевики, несмотря на всю их высокомерную западность, весьма криворуки, когда дело доходит до решения реальных задач. Чтобы не быть голословным, укажу на систему QUIK — программу для торгов российскими ценными бумагами, которая заставляет пользователей буквально кричать от боли.

Впрочем, это всё мелочи, рабочие моменты. Главное, что вместо долларов теперь мы всё чаще используем рубли и национальные валюты. А Индонезия, например, это мощная промышленность, 275 миллионов населения и ВВП, превышающий ВВП любой европейской страны, за исключением России и Германии. При этом если Германия упёрлась в предел своего роста, и сейчас перед ней стоит амбициозная задача не рухнуть под грузом накопленных за десятилетия неразрешимых проблем, то Индонезия — молодая страна с огромным потенциалом. Средний индонезиец на 18 лет моложе среднего немца и в несколько раз беднее. Проведу бытовую аналогию: если вы молоды и полны сил, вы можете сделать карьеру от начинающего сварщика до сварщика высокого разряда с большой зарплатой. А вот если вам осталось три года до пенсии, у вас сильно трясутся руки от многолетнего пьянства, и вы получаете отличную зарплату просто по инерции, за былые заслуги, ваши перспективы весьма туманны… даже если не учитывать, что Германия участвует в прокси-войне в качестве беспомощной добычи для США.

В хорошей ситуации находится не только Индонезия, но и Россия. Исторически мы были встроены в систему мировой торговли на невыгодных для нас условиях. Как так получилось, и зачем Сталин в 1944 помог доллару стать мировой валютой — тема для отдельного разговора. Главное, что до последнего времени сложившийся миропорядок работал против нас: он был выгоден Западу, но не остальному миру.

В 2014 Запад натравил Украину на Россию. Спасибо Ангеле Меркель и Франсуа Олланду, они уже признали это публично, заявив, что Минские соглашения изначально были мошенничеством со стороны Германии и Франции, что Запад даже не собирался их выполнять. В 2022 конфликт перешёл в полугорячую фазу прокси-войны, в которой, вероятно, и останется, так как увидеть грибовидное облако над Сан-Франциско американцам не хотелось бы.

Россия теряет из-за санкций и из-за военных действий, но выигрывает из-за оздоровления политики и экономики. В итоге получается примерно ноль, — ни роста, ни спада, — но из конфликта мы выйдем в совершенно другой, гораздо более хищной и трезвой форме. Что нас не убивает, делает нас сильнее.

Запад тоже теряет из-за конфликта, но, дополнительно к этому, теряет ещё больше из-за слома западного миропорядка. Дешёвых ресурсов из России больше не будет, дешёвых товаров из Китая больше не будет. Выстраиваемая веками репутация разрушена: западным дипломатам сейчас разве что не плюют в лицо, причём по всему миру, включая Африку и Ближний Восток. Отношение к ним как к жуликам, которых надо обязательно провожать до дверей, чтобы они не начали шарить по карманам пальто в прихожей.

У России идёт минус и плюс: мы находимся в процессе изнурительной тренировки. Да, тяжело, но зато мы наконец-то переводим торговлю на рубли, и мы наконец-то избавляемся от пособников США, которые больше 30 лет зачитывали нам американскую повесточку на наши же бюджетные деньги.

У Запада идёт минус и минус, при этом если прокси-войну с Россией Запад ещё как-то вытягивает, пусть и ценой понижения уровня жизни населения, то прокси-война с Китаем, которая по ожиданием экспертов может начаться уже в 2023-2024, экономику Запада добьёт. Там и сейчас-то в некоторых странах почти гиперинфляция. Дальше будет только хуже, при этом хороших вариантов выхода из ловушки ни у США, ни у Европы уже нет. Но если США, кажется, уже обречены, то Европа пытается ещё по частям отцепиться от катящегося в пропасть поезда.

К примеру, шведские элиты, не желающие воевать с Россией во славу Бандеры, совершили на днях техничную диверсию. Они отправили полумаргинального датского политика к посольству Турции, чтобы тот нанёс туркам как можно более серьёзное оскорбление. Расмус Палудан поставленную задачу выполнил, после чего Реджеп Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО он не одобрит (ссылка).

Кстати, обратите внимание, как важно имперское прошлое. Маленькая Швеция имеет долгую и славную историю, так что даже сейчас, в предельно униженном состоянии и под радужным сапогом, местные элиты технично пытаются откосить от столкновения с Россией. При этом Швеция стратегического не важна, она не в списке приоритетных целей для российских РВСН. А вот селюковая Финляндия, — которая граничит с Россией, и которую в случае нападения НАТО наши военные вынуждены будут в первый же день покрыть радиоактивным пеплом, ничего подобного не предприняла. Потому что Финляндией управляют не потомки викингов, пусть и порабощённые, а безвольные тусовщицы, охотно готовые разменять родную страну на поцелуи богатого ковбоя.

Прошёл уже почти год с начала прокси-войны, и каждую неделю я читаю хорошие новости. То мы закрыли очередную вышку ненависти, то начали торговать за рубли с очередной страной, то вышли из невыгодного соглашения с Евросоюзом, то заключили выгодное соглашение с цивилизованной страной.

Как показывает исторический опыт, если уж мы воюем с США уже на протяжении года, математически правильно будет предположить, что боевые действия продлятся ещё год. А там уже будут и выборы в Тайване, по итогам которых наверняка начнётся заварушка, после чего США резко станет не до нас. Запад перестанет накачивать военными ресурсами то, что останется к этому времени от Украины, и ситуация в зоне СВО кардинальным образом изменится в нашу пользу.

PS. Я пытался вначале нарисовать дядюшку Сэма в виде крысы, но не преуспел. Робот меня не понял — на запрос «нарисуй дядю Сэма крысой» он рисует обыкновенного дядю Сэма.