 

Мнение: Личный разговор с психологом

25.01.2023, 22:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Психологические консультации онлайн – это просто! Вы общаетесь с психологом, не выходя из дома, по видеосвязи – Телеграму или Скайпу.

Люди обращаются ко мне, чтобы понять самих себя и свое поведение, разобраться в том, что мешает им жить. Я не ставлю диагнозов – я разговариваю со ЗДОРОВЫМИ людьми.

Обращайтесь, если у вас есть какие-то психологические проблемы – в любви, в воспитании ребенка, в общении с родителями, в том, как пережить текущую ситуацию, как справиться с депрессией или апатией, как заставить себя заниматься и находить перспективы. Обращайтесь сюда в личку или на мой адрес [email protected], звоните по телефону и пишите в Вацап +7915-823-13-25.

Мой опыт – 30 лет интенсивной психологической работы, в самых разных местах и ситуациях, с самыми разными людьми. Вместе мы найдем выход.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12.21 / Вехи. От декабристов до Горбачёва: кто и когда пытался закрыть ИА «Панорама»

05.07.22 / Мнение: Отлично!

14.06.22 / Мнение: Укротили строптивую?

28.11.21 / Руслан Халитов: «Эзопов язык никто не отменял»

04.02.22 / Онколог Давид Заридзе предвещает скорый всплеск раковых заболеваний в России

01.07.21 / Мини и средней длины: с чем носить юбки плиссе, которые опять на пике популярности

08.04.22 / Мнение: В ЖЖ уже почти как в ФБ

06.08.22 / Самолёты в Германии опаздывают даже чаще, чем поезда

23.09.22 / Подборка доступных ЖК у Садового кольца

21.09.22 / Покупатели из России устремились в Таиланд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика