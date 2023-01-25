Рогов сообщил об уничтожении командования 128-й бригады ВСУ в Запорожской области

Командование 128-й горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Теперь уже и в Запорожской области уничтожен командный пункт 128-й бригады», – передает ТАСС со ссылкой на слова Рогова, сказанные в эфире телеканала НТС.

Также он добавил, что сейчас основные боевые действия в регионе идут по линии Каменское – Гуляйполе – Орехов.

Рогов назвал главным достижением наступление «малыми силами». Сейчас степень продвижения составляет от нескольких сотен метров до 8 км на участке в 30 км. По его словам, удалось вскрыть первую линию обороны противника.

Напомним, интенсивность боевых действий на Запорожском направлении резко повысилась в последние недели. Ранее Минобороны РФ сообщало об освобождении населенного пункта Лобковое в Запорожской области.

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