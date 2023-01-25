Главы российских регионов в Татьянин день встретились со студентами и поздравили их

В День студента (Татьянин день) главы российских регионов провели встречи со студентами и преподавателями, ответили на вопросы учащихся и вручили награды лучшим студентам.

Так, губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что поддержал предложение одного из учащихся ввести губернаторскую стипендию за успехи в учебе и активное участие в общественной жизни Камчатки для студентов. Как сообщил глава региона, ввести стипендию собираются с нового учебного года.

«Также на встрече поговорили о поддержке молодежных инициатив, мотивации, подготовке к форуму «Экосистема» и многом другом. Приятно удивило и порадовало предложение ребят, создать в городе больше музеев для сохранения исторической памяти», – рассказал Солодов, отметив, что «студенты – это самая активная, творческая и целеустремлённая категория наших жителей».

Глава Калмыкии Бату Хасиков посетил мастерские медицинского колледжа имени Хахлыновой, где «будущие медики на практике закрепляют свои навыки по компетенциям «Медицинский и социальный уход» и «Лечебная деятельность». После беседы с учащимися Хасиков заявил, что «ребята полны энтузиазма, уверены в себе, активны, многогранны» и «вовлечены во все процессы, которые укрепляют нашу Родину».

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что «дан старт Году знаний на Ямале». Артюхов сообщил, что в регионе «поставили перед собой большую цель – сделать ямальский колледж лучшим в стране». В Салехарде планируется построить студенческий кампус с современным общежитием, новыми корпусами, центрами для спорта и творчества. «Объединим под его крышей студентов Ямальского многопрофильного колледжа и Полярного агроэкономического техникума», – рассказал он.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что «вручил лучшим студентам региона заслуженные награды». В области создаются условия для развития молодежных инициатив, «на эти цели в бюджете предусмотрено более 157 млн рублей». Разрабатывается законопроект по грантовой поддержке вузов Ярославской области.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов посетил СВГУ, чтобы поздравить студентов и преподавателей «с «профессиональным» праздником». Он рассказал, что учащиеся спрашивали, какие проекты действуют и планируются для привлечения молодых специалистов, какие профессии на Колыме будут наиболее востребованы в ближайшие годы, как будет развиваться спорт, возможны ли льготы за питание и проезд. «Постарался подробно ответить на их вопросы. По наиболее проблемным темам дал поручение профильным министрам разобраться в ситуации», – рассказал он. Кроме того, были вручены награды «отличившимся студентам и преподавателям».

Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко «встретился с талантливой молодежью и Советом старшеклассников Республики, который действует при министерстве образования и науки ДНР», и принял участие в молодежной дискуссии в формате «вопрос-ответ». Хоценко сообщил, что спрашивали «о спорте, молодежной политике, поддержке талантов, выборе профессии, патриотизме».

«Душевно поговорили», – сообщил он, добавив, что ДНР – «это территория возможностей, используя которые будут возрождать Донбасс». Принято решение создать молодежное правительство ДНР. «Будем встречаться регулярно, обмениваться мнениями, идеями и инициативами. Нам нужна активная молодежь!» – сказал он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на встрече с учащимися МГУ имени Ломоносова поздравил студентов с отмечаемым 25 января Татьяниным днем (Днем студента), пожелав, чтобы результаты трудов шли на пользу стране.

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