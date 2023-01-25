Эксперт: Российскую молодежь начали привлекать к работе над сложными национальными задачами

Сейчас у активных молодых граждан появляются реальные возможности для сочетания самореализации и служения обществу, абсолютно прикладного соучастия в развитии тех или иных направлений государственной политики, сказал газете ВЗГЛЯД замгендиректора общества «Знание» Арсений Майоров. В среду, в Татьянин день, президент Владимир Путин в МГУ посетил научный кластер «Ломоносов» и провел встречу со студентами.

«Если ранее молодые люди могли восприниматься как кадровый резерв страны, то сегодня это восприятие серьезно расширилось: лучших специалистов и экспертов готовы вовлекать в решение конкретных общегосударственных задач, распределять ответственность, создавать пространство для реализации передовых идей», – считает замгендиректора общества «Знание» Арсений Майоров.

По его словам, прошедшая в День российского студенчества встреча президента Владимира Путина со студентами «стала очередным показателем того, что на самом высоком уровне молодежь постепенно начинает восприниматься как полноценный актор и субъект процесса развития государства». «Руководство страны предпринимает активные действия для решения классической «проблемы поколений» через предложение своего рода «кооперации»: старшие поколения вовлекают наиболее инициативных и активных молодых граждан в работу над сложными национальными задачами», – отметил собеседник.

В связи с тем, что роль науки и высшего образования стремительно растет с каждым годом не только в России, но и во всем мире, «начала прорисовываться необходимость формирования идейного фундамента для участия молодых поколений в построении настоящего и будущего страны, где ключевую роль будут играть знания», добавил Майоров.

«Патриот XXI века – это в первую очередь просвещенный человек, разделяющий научно ориентированную картину мира, хорошо знакомый с историей и культурой своей страны, способный участвовать в дискуссиях и выстраивать свое социально-бытовое и ценностное пространство. Я предполагаю, что в будущем, отталкиваясь от идеи «просвещенного патриотизма», государство будет выстраивать образовательную, воспитательную и просветительскую работу, а также кооперацию с молодыми гражданами для решения тех или иных задач», – полагает замгендиректора общества «Знание».

Сейчас у активных молодых граждан появляются реальные возможности для сочетания самореализации и служения обществу, «абсолютно прикладного соучастия в развитии тех или иных направлений государственной политики». «Шаг за шагом их целенаправленного готовят для этого, что особенно важно для развития науки и образования, поскольку, на мой взгляд, это критически важные для страны сферы. На примере попытки пересобрать «обществознание» как образовательный предмет отчетливо видно, что молодежь привлекается как, пусть и разнородное, но сообщество представителей новой эпохи», – подчеркнул Майоров.

25 января в РФ отмечается День студенчества, президент РФ Владимир Путин открыл в среду новый учебно-практический корпус МГУ – кластер «Ломоносов». Его называют флагманом строящегося инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Воробьевы горы». Глава государства также встретился со студентами, пожелав им достигнуть значимых производственных и научных результатов. «Чтобы вы чувствовали, что вы самореализуетесь в жизни благодаря своей работе, и чтобы эта работа приносила значимые, существенные результаты всему нашему обществу, нашему государству», –сказал президент.

Путин поддержал несколько инициатив молодых людей, в частности, отметил идею студента первого курса Московского политехнического университета о создании цифрового двойника здания для его эффективной эксплуатации.

Одна из учащихся попросила президента перенести День молодежи на последнюю субботу июня, пояснив, поскольку 27 июня студенты обычно заняты подготовкой к экзаменам и работой. Путин согласился с этой идее и пообещал переговорить с министром науки и образования. «Думаю, что министерство тоже поддержит [идею переноса]», – сказал президент.

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