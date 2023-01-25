В борьбе с российским влиянием Украина выбрала новую цель — Пушкина

В рамках попыток сформировать собственное видение своего прошлого и культуры Украина взялась за искоренение символов «российского культурного господства» в стране, сделав Александра Пушкина последней жертвой этого процесса, пишет The Wall Street Journal. В 2022 году на Украине было демонтировано 28 памятников великому поэту, однако активистам этого мало — некоторые берут дело в свои руки.



АР

После того как Крым вошёл в состав РФ в 2014 году, Вадим Поздняков был одним из тех, кто снёс памятник Владимиру Ленину в Харькове. Сейчас, спустя почти год после начала российской спецоперации на Украине, Поздняков выбрал новую цель: памятники русскому поэту Александру Пушкину.

Как пишет The Wall Street Journal, украинцы нацелились на символы российского культурного господства, которые «Москва распространяла в течение столетий управления территорией, которая теперь составляет большую часть Украины».

Стратегия Москвы по отношению к контролируемым ею соседним странам, в том числе к Украине, как полагает издание, заключалась в вытеснении местной культуры русским языком и литературой. На это указывает тот факт, что на Восточной Украине РФ уже восстановила несколько снесённых памятников Ленину. А в Херсоне использовала портреты Пушкина на пропагандистских плакатах с надписью: «Херсон — город с русской историей».

Несмотря на подобную российскую стратегию, после провозглашения независимости от Советского Союза в 1991 году Украина пыталась сформировать собственное видение своего прошлого и культуры. Активисты, в том числе Поздняков, начали сносить статуи советских лидеров и военных и переименовывать названные в их честь улицы. А после начала российской спецоперации они расширили свои цели. Так, в последние несколько месяцев власти демонтировали памятники множеству писателей и учёных, в том числе Максиму Горькому и Михаилу Ломоносову.

Поздняков создал в интернете карту, на которой отметил тысячи российских и советских памятников или мемориальных досок, которые властям ещё предстоит снести. Десятки активистов по всей стране помогают ему собирать данные и использовать их для оказания давления на власти с целью ликвидации этих символов.

По словам Позднякова, таким образом они пытаются противостоять «многовековой российской пропаганде», которая гласит, что украинцы и русские — один народ, с одной историей и одними героями. «Пушкин — это российский имперский символ, установленный для того, чтобы указать на то, что это якобы российская территория», — считает украинский активист.

Как отмечает WSJ, Пушкин — самый известный российский поэт — «имеет мало отношения к большей части Украины». Тем не менее памятники Пушкину были установлены почти в каждом крупном городе страны во времена Российской империи и советского периода. В небольших городах и сёлах в честь Пушкина называли улицы, школы и парки, а украинские деятели культуры зачастую оставались не у дел.

Движение по борьбе с российскими культурными и историческими символами охватило всю страну. Так, в конце декабря муниципальные служащие демонтировали памятники Пушкину в Черновцах на западе Украины и в Краматорске на востоке страны. «Это не война с памятниками — это борьба Украины за своё существование», — отмечает мэр Краматорска Александр Гончаренко.

По данным властей, в 2022 году на Украине было демонтировано 28 памятников Александру Сергеевичу, а также девять памятников Горькому и четыре памятника русскому драматургу Александру Островскому.

Впрочем, активистам этого мало. По словам киевлянина Олега Слабоспицкого, власти действуют слишком медленно, в связи с этим некоторые берут дело в свои руки. В октябре неизвестные снесли один из восьми оставшихся в Киеве памятников Пушкину на площади в центре города. Слабоспицкий с группой других активистов нацарапали «Демонтируй меня полностью» на ещё одном памятнике Пушкина и статуе командира Красной армии Николая Щорса. По словам киевских властей, они не могут снести эти объекты, так как они находятся в списке охраняемых произведений искусства.

Кроме того, его группа избавилась от примерно 140 уличных табличек в центре Киева, связанных с Горьким, Михаилом Фрунзе и Красной армией. Все эти улицы были переименованы ещё в 2015 году, но старые уличные таблички остались. «Если мы ничего не будем делать, то люди, которые хотят возвращения Советского Союза, будут диктовать правила жизни в столице Украины», — убеждён Слабоспицкий.