Череда визитов американских чиновников в Африку призвана бросить вызов российско-китайскому влиянию

Опасаясь расширяющегося экономического, политического и военного влияния Китая и РФ в Африке, администрация президента Джо Байдена направляет с визитами на континент сразу несколько высокопоставленных чиновников, пишет CBS News. На этой неделе постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд посетит Гану, Мозамбик и Кению, чтобы подчеркнуть заинтересованность США в оказании помощи континенту.



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На этой неделе постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд совершит визит в Африку, став вторым членом администрации президента Джо Байдена, посетившим континент с начала года. Как отмечает CBS News, таким образом Вашингтон стремится продемонстрировать свою приверженность решению множества проблем, с которыми столкнулся континент: от конфликтов до изменения климата.

Как ожидается, в ходе визита постпред при ООН посетит Гану, Мозамбик и Кению. На прошлой неделе министр финансов США Джанет Йеллен уже посетила Замбию, Сенегал и ЮАР.

Хотя ни Томас-Гринфилд, ни Йеллен напрямую не говорят о противодействии влиянию какой-либо другой страны, телеканал называет эти визиты попыткой США ответить на значительное и расширяющееся экономическое, политическое и военное влияние Китая и РФ в Африке.

Высокопоставленный сотрудник администрации Байдена, пожелавший сохранить анонимность, заявил, что эти визиты призваны продемонстрировать заинтересованность США в оказании помощи в «решении проблем, связанных с последствиями засухи, конфликтов… изменения климата и других факторов, способствующих отсутствию продовольственной безопасности во всём мире».

В декабре Байден сообщил африканским лидерам, что он и сам планирует поездку в Африку к югу от Сахары в 2023 году. Он станет первым действующим президентом США, который посетит этот регион за последнее десятилетие.

В феврале ЮАР проведёт совместные военно-морские учения с Россией и Китаем. Эти учения, а также рост объёма торговли Китая с Африкой, который вот уже более десяти лет превышает объём торговли Соединённых Штатов, оказались в центре внимания Белого дома. На протяжении десятилетий Поднебесная вливала деньги в Африку в виде инвестиций в бизнес и инфраструктуру и активизировала сотрудничество в области безопасности с целым рядом стран. По данным Китайской инициативы по исследованию Африки при Школе перспективных и международных исследований Джона Хопкинса, помощь Пекина, в основном в виде кредитов, составила более $153 миллиардов в период с 2000 по 2019 год.

Влияние РФ в Африке также неуклонно растёт на протяжении десятилетий. Йеллен прибыла в ЮАР через день после того, как в Претории побывал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В понедельник на пресс-конференции Лавров и его южноафриканская коллега Наледи Пандор обсудили совместные военно-морские учения в середине февраля. Как напоминает CBS News, ЮАР отказалась осудить российскую спецоперацию на Украине, сохраняя нейтралитет в отношении конфликта. «Все страны проводят военные учения с друзьями по всему миру», — высказалась в поддержку совместных учений Пандор.

Многолетняя поддержка, оказываемая Россией и Китаем африканским странам, отмечает телеканал, вероятно, уже повлияла на геополитическое противостояние на мировой арене. В марте только Кения и Нигерия проголосовали за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, требующую, чтобы РФ вывела войска с территории Украины, но 17 африканских стран, в том числе ЮАР, воздержались.

В связи с этим, утверждают эксперты, Вашингтону предстоит серьёзно наверстать упущенное. На этой неделе Йеллен намекнула, что помощь Китая таким странам, как Замбия, привела к тому, что развивающиеся экономики оказались обременены огромными долгами, которые могут стать непосильными, если Пекин откажется пересмотреть условия погашения. По её словам, США будут более «дружественным благотворителем».

На этой неделе состоится третий визит Томас-Гринфилд в Африку в качестве постпреда США при ООН. Её приоритеты, по словам источника CBS News в Вашингтоне, заключаются в укреплении партнёрских отношений со странами Совета Безопасности ООН, в обсуждении вопросов региональной безопасности, укреплении продовольственной безопасности, поддержке восстановления Африки и смягчении последствий изменения климата. Кроме того, дипломат надеется обсудить вопрос реформы Совета Безопасности.

«Мы сосредоточены на насущных глобальных проблемах… очевидно, что к ним относится и вторжение РФ на Украину», — добавил высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Впрочем, как отметил директор Международной кризисной группы при ООН Ричард Гоуэн, визиты представляют собой важные дипломатические усилия, но в итоге лидеры африканских стран зададутся вопросом, насколько долгосрочными окажутся эти попытки США восстановить отношения. «Китай завоёвывает влияние в Африке через долгосрочные деловые соглашения. Если США не смогут противостоять экономическому влиянию Китая, то американское дипломатическое влияние не станет переломным моментом», — предупредил Гоуэн.