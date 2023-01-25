Мнение: Углеводородное лицемерие США, поставки угля в Китай и так уж велика российская скидка на нефть

1. США много лет выкармливали зелёных политиков продвигали антироссийские настроения. И те, и другие призывали Европу отказаться от российских нефти и газа. При этом сами американцы всё это время активно наращивали добычу углеводородов, а также расширяли их экспорт в Евросоюз. К 2022 году США заняли первое место в мире как нефтяной, так и по газовой добыче, и близки к тому, чтобы стать крупнейшим экспортёром газа. Цитирую комментарий по этому поводу ссылка):



Украинский кризис нужен был американцам, чтобы «отжать» у России газовые/нефтяные рынки, а также загрузить свой ВПК на миллиардные заказы, плюс продать всё военное старьё с хранилищ.

К примеру экспорт газа за 9 месяцев 2022 вырос на 5% к 2021 и вырос на внушительные 40% к 2020. По итогам 2022 ожидаемый рост экспорта газа составит 9% до 200-205 млрд куб.м, что однозначно выведет США на первом место, опередив Россию, экспорт которой мог составить около 170-180 млрд куб.м (труба+СПГ). Америка станет абсолютным лидером в газовом кейсе, и теперь ЕС будет полностью контролируемый и зависим от Вашингтона.

С нефтью ситуация похожая, с поправкой на то, что нефть гораздо больше нужна американцам на внутреннем рынке, чем газ, поэтому её им экспортировать не так выгодно. Тем не менее, США имеют шанс в ближайшее время обогнать Россию по поставкам нефти, перейдя с третьего места на второе.

Возможно, попытаются обогнать и Саудовскую Аравию, которая сейчас является лидером. Им в этом очень помогло бы введение санкций против Саудовской Аравии (если понадобится, то повод для санкций найдут быстро, например, окончательно прекратят военную поддержку саудитов и одновременно устроят обострение той же Йеменской войны).

Пока что американцы нефть не только в больших количествах продают, но и закупают, в том числе у той же Саудовской Аравии, оставаясь крупным импортёром. То есть, по величине «чистого» экспорта (за вычетом импорта) забороть Россию и Саудовскую Аравию американцам будет намного сложнее. Однако позиция глобального нефтяного хаба, через который идёт распределение и перепродажа значительной части мировой нефти, для США в любом случае крайне выгодна.

Таким образом, проводя антироссийскую и антисаудовскую политику, американские власти, поддерживают свою экономику и своих трейдеров. Однако простым американцам от этого жить проще не становится. Американские нефть и газ дорогие: себестоимость добычи там выше, чем в России, и намного выше, чем в Саудовской Аравии. А значит, бензин для простых американцев по-прежнему останется непривычно дорогим. Равно как и топливо и электричество для европейцев, которых вынудили покупать углеводороды у США.

2. Россия продаёт теперь основную часть своих энергоресурсов не на Запад, а в Азию, в первую очередь в Китай. Причём растёт не только наш экспорт нефти и газа на этом направлении, но и экспорт угля (ссылка):



По итогам 2022 года поставки дешевого угля из России в Китай выросли на 20 процентов, до 68,06 миллиона тонн. Москва экспортировала сырье с большими скидками в условиях отказа европейских покупателей от закупок после начала специальной военной операции на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

3. Разбор мифа о том, что Россия якобы вынуждена делать азиатам огромные скидки на нефть (ссылка):

Общим местом в медиапространстве стал тезис о том, что перенаправление потоков из Европы (раньше она потребляла до 85% нефти из РФ) в страны Азии привело к падению цен на нее. Мировые информагентства в начале января огорошили сообщением о падении спотовых котировок на сырую нефть с базисом в Приморске до 43 долларов за баррель. Однако у этих сообщений есть множество «но». Во-первых, базис Приморска для Urals начал официально котироваться только в конце октября 2022 года. До этого российскую нефть этой марки считали с условием поставки в Роттердам.

Далее, изменение условия самой поставки, которую главный поставщик данных о ценах на нефть в мире — агентство Argus — также поменял всего пару месяцев назад. Если коротко, то вместо CIF (Cost, Insurance and Freight) стало использоваться FOB (free on board). Для широкой публики это ничего не значит, но теперь цена формируется при условии, что в цену не входит страховка груза, которую ранее оплачивал продавец, включая эти расходы в стоимость контракта. При том, как сейчас вообще обстоят дела с морским страхованием российских партий нефти, это уточнение немаловажно.

Ну и самое главное. Если раньше расчет спотовой цены на Urals формировался за счет, как правило, открытых данных о закупках в Европе, причем большой их массы, то теперь значительно больше половины всего объема идет в Азию. А у индийских, китайских и малайзийских компаний стимулов делиться ценами в контракте с «Аргусом» ну очень немного. Не говоря уже о том, что какая-то часть контрактов вообще не афишируется в принципе. Иными словами: да, вероятно, сколько-то контрактов на поставку из Приморска в Европу действительно прошли по 43 доллара за баррель. Но почем в реальности наша нефть уходит в Вадинар, Циньдао и Сан-Луиш в Бразилии — достоверно сказать никто не возьмется. И очень сомнительно, что эти цифры учитываются в котировках Argus.

Если не точные цифры, то хотя бы динамику цен можно проследить, анализируя таможенные данные стран-получателей. В той же Индии, к примеру, импортеры отчиталась о закупке в ноябре в России 4,6 млн тонн сырой нефти, задекларировав ее общую таможенную стоимость в 3,1 млрд долл. То есть примерно по 91 доллару за баррель. Правда, в таможенную стоимость входит и транспорт, и страховка, и оформление. А значит, цена с базисом в Приморске будет ниже — пусть и вряд ли больше чем на 10–12 долларов.