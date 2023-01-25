Мнение: О лавинообразном крахе России… Что его остановит?

С чего начинается большой обвал? С маленького камешка. Он теряет опору и катится вниз. Задевает другой, тот сдвигает с места третий, который толкает четвёртый и пятый, а шестой заставляет сдвинуться с места уже целый булыжник. И вот так лавина постепенно набирает ход. А люди потом говорят — «стихия»…

Нет, просто объективные законы.

И когда опоры выбиваются из-под многих «мелких камешков» разом, крах неминуем. Что наблюдается в современной России времён СВО — уже всем понятно, что «это надолго».

Прав «умеренно-патриотический» философ и общественный активист Алексей Чадаев: «характеризуя устройство российского общества, каким оно было все 30 постсоветских лет, нельзя обойти вниманием одну важную деталь: уровень интеграции в «глобальный мир» был одновременно и показателем высокого социального статуса в иерархии».

Действительно, «самые успешные» жили там практически целиком. Счета, недвижимость, семьи, обучение детей и т.д. — всё на Западе. А в России был только центр прибыли. Да, эта мысль настолько не нова, что даже банальна. Однако дело в том, что ровно то же самое распространялось по иерархии вниз. Средний класс выставлял напоказ свои фото из вояжей — кто побогаче из Штатов и Европы, кто победнее из олл-инклюзивов в Турции. Также все хвастались удачным шопингом на миланских и анатолийских распродажах. Свои бонусы от интеграции в глобальный мир получали и те, кому вроде бы чужд культ потребительства: стартаперы и айтишники — выход на международные рынки труда или капитала, учёные — публикации плюс рейтинг по Скопусу, деятели культуры — награды и поощрения «цивилизованного мира». И даже самые низы российского социума потихоньку разучивали синонимы жизненного успеха — кто «айфон», кто «евроремонт», а кто хотя бы «макдональдс».

Тот факт, что нынешняя ситуация есть не просто пограничная ссора двух бывших союзных республик почившего #СССР, а новый большой разрыв со всем глобальным Западом, буквально рушит всю архитектуру сложившейся пирамиды ценностей. И нет сомнений, что даже «решительная победа Путина», буде она одержана (что ещё большой и отдельный вопрос), не устранит, а обострит эту проблему. При любом исходе спецоперации все ценности, ради которых жили, на которые ориентировались и под которые подстраивали жизненные стратегии, как минимум, два поколения россиян, наверняка превратятся — уже почти превратились — в тыкву.

Что начинает понимать #население.

Каждый пятый — уже «реалист», и вдвое больше «пессимистов», которые на что-то ещё надеются, но крайне робко. В современной российской жизни «через пять лет» значит примерно то же самое, что «иншалла» для арабов. После дождичка в четверг, проще говоря. Откровенных оптимистов, надеющихся, что «всё устаканится» хотя бы за год, осталось менее четверти.

И это самый большой крах ценностных установок со времён распада #СССР. Только тогда компенсацией за отказ от «самой передовой» идеологии был выход в тот самый глобальный мир с его потребительскими благами. А ныне будет в самом лучшем случае «скажи ещё спасибо, что живой». Плюс фантомные боли по утраченной прежней жизни, которая уже через год-два будет вспоминаться с ностальгией, как утраченный «золотой век».

Многие могут сказать, что через это уже проходили, например, Ирак и Северная Корея. но там население более однородно по этническому составу и религиозному принципу, и там компенсацией за утрату служила как раз религия, либо идеология. Но у России нет ни того, ни другого единого для всех. Даже национальной идеи нет у страны, в которой живут люди почти двухсот национальностей, наций и народностей, а религиозных конфессий — более 70. В таких условиях, на фоне прогрессирующей бедности, при сохраняющейся тоске по «хорошей жизни» с айфонами тезис «зато мы вставили “пистон” этому Западу» — так себе утешение. Тем более, на фоне прогресса у соседей.

А когда приходит идейный, мировоззренческий, ценностный крах, там ведь и до краха всей страны недалеко? Не то же ли самое проходил Союз нерушимый в конце 1980-х, да так и не прошёл?

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