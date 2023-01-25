 

В Nvidia назвали искусственный интеллект угрозой для человечества

25.01.2023, 20:57, Разное
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Генеральный директор технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что искусственный интеллект развивается быстрыми темпами и не поддается контролю, что может представлять угрозу для безопасности человечества. Об этом сообщило агентство Reuters.

Хуанг заявил: “Помните, что все вещи в вашей жизни, будь они удобными, полезными или красивыми для общества, также содержат потенциальный вред”.

Он отметил, что разработчики будут создавать мощные инструменты на основе ИИ и что необходимо правовое регулирование, чтобы убедиться, что они соответствуют всем социальным нормам. Сейчас все идет своим чередом. “Тот факт, что мы все это обсуждаем, ставит нас в более выгодное положение”, – уверенно заявил руководитель компании.

Хуанг пользуется довольно большим влиянием в секторе ИИ, так как чипы Nvidia используются в огромном количестве устройств.

Ранее глава Nvidia заявил, что цены на видеокарты будут расти, и раскритиковал тех, кто считает необоснованным повышение цен в период падения потребительского спроса.


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