 

Почему возмутилась Собчак? – Личное мнение

25.01.2023, 20:40, Разное
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Ксения Собчак, недавно показавшая новый дом, ответственно развопилась, что не продаёт его.

«Дом я не продаю, ни сама, ни через риэлторов».


Фото: Соцсети

Хотели купить? Не выйдет.

Но дальше Собчак понесло — о наболевшем.

Дом с очень интересным ремонтом, оказывается, стоит дороже 400 миллионов рублей. Ну, это Ксения так считает.

«стоит он значительно дороже», — решила известная тамада.

Серьёзно, Ксюш? Вот этот шик стоит дороже? А я бы не купила, прикинь.

На мой взгляд, этот дом вообще ничего не стоит. Как замок Пугачёвой — вложено много, а никому не надо. Такие «замки» строятся исключительно под хозяев со своим особым вкусом.

Найти же покупателя на такую недвижимость, я думаю, что и невозможно. Слишком много условий должно совпасть.

Во-первых, человеку должно понравиться это, что само по себе довольно проблематично в нынешних условиях, когда у людей уже есть насмотренность. Во-вторых, у него ещё должны быть деньги — хотя бы стоимость земли. В-третьих, учитывая нынешнюю ситуацию на рынке недвижимости, у него есть куча других вариантов.

Так что, Собчак, все твои размышления о том, что дом стоит дороже — это тебе так хочется думать. В реальности ты его просто не продашь.

И, конечно, ты этот дом не продаёшь. И не продашь, я думаю.

Впрочем, могу ошибаться. Вы бы за сколько купили такой дом?

Источник: Лена Миро


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