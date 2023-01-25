 

Сюрприз для фанатов: Брендан Фрейзер посетил спецпоказ двух частей “Мумии” в Лондоне

25.01.2023, 20:39, Разное
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Брендан Фрейзер решил сделать перерыв в пресс-туре, посвященном новому фильму Даррена Аронофски “Кит”, чтобы удивить поклонников. Актер неожиданно посетил специальный показ фильмов “Мумия” и “Мумия возвращается” в Лондоне. Зрители пришли в кинотеатр Prince Charles, чтобы просто посмотреть любимые фильмы, совершенно не подозревая, что перед ними появится кинозвезда, сыгравшая Рика О’Коннелла в культовой франшизе.

Я горжусь тем, что стою перед вами сегодня вечером. Этот фильм был снят в Великобритании. Вы должны это знать! И второй, кстати, тоже. Гордитесь этим, – заявил Фрейзер.

Фанаты сочли, что актер специально выбрал для визита аутфит, похожий на образ его персонажа в фильме. Фрейзер надел кожаную куртку с белым шарфом и брюки телесного цвета. Зрители встретили его бурными овациями. Актер поблагодарил поклонников за поддержку и интерес к фильму.

Мы понятия не имели, какой фильм снимаем, когда работали над ним. Мы не знали, будет ли это драма, или комедия, или боевик, или ужастик, или романтика… все вышеперечисленное. Мы не имели ни малейшего представления, пока фильм не прошел испытание перед британскими зрителями. Спасибо вам за это. 

Кадр из фильма “Мумия”

Ранее актер говорил, что не исключает возможности своего участия в четвертой “Мумии”. Кто знает, возможно, внезапный визит стал намеком на его возвращение. Последним фильмом франшизы с участием Фрейзера была “Мумия: Гробница императора драконов” 2008 года. Позже кинокомпания Universal перезапустила “Мумию”, и актер не был приглашен на съемки. Главную роль тогда исполнил Том Круз. 

Трудно снять такой фильм. Ингредиент, который был присущ нашей “Мумии” и которого я не увидел в том фильме, — это веселье. Именно его не хватало в воплощении Тома Круза. Это был слишком прямолинейный фильм ужасов. “Мумия” должна быть захватывающим аттракционом, но не ужасающим и страшным, – заметил Фрейзер.

Напомним, специальный показ нового фильма Даррена Аронофски “Кит” состоялся в нью-йоркском Линкольн-центре осенью прошлого года. У пресс-волла исполнитель главной роли Брендан Фрейзер фотографировался с сыновьями: 16-летним Лиландом и 18-летним Холденом. Также на мероприятии присутствовала и возлюбленная актера Джин Мур. Сюжет драмы рассказывает о Чарли — мужчине средних лет, который пытается восстановить связь со своей 17-летней дочерью. Отдалившись от семьи, из чувства вины Чарли начал переедать, достигнув веса в 600 фунтов — около 272 килограмм. Для Фрейзера, по его же словам, это был абсолютно новый опыт. Мировая премьера фильма состоится 9 декабря — смотрите трейлер здесь.


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