Эмин Агаларов, Ирина Салтыкова и другие селебрити на открытии Международного турнира “Шахматные звезды – 2023”

23 января в Москве состоялось торжественное открытие Международного турнира “Шахматные звезды – 2023”. Гостями вечера стали звезды российского шоу-бизнеса: Эмин Агаларов, Юлия Барановская, Ирина Салтыкова, Ана Туразашвили, Марина Юдашкина, Екатерина Макарова, Вадим Верник, Люся Чеботина, которая также выступила с концертом, и многие другие.

Мероприятие прошло в ресторане Peach на Саввинской набережной – проекте Restaurants by Emin Agalarov. По особому случаю бренд-шеф Кирилл Бергер подготовил для гостей специальное меню, посвященное шахматам как одному из самых аристократичных видов спорта.

Международный турнир “Шахматные звезды – 2023” проходит с 24 по 30 января в Vegas City Hall.

Ирина СалтыковаЭмин Агаларов и Юлия БарановскаяЛюся ЧеботинаВадим ВерникМарина Юдашкина