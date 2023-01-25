В ущерб Западу — «ультрапрагматизм» помог Эрдогану извлечь максимальную выгоду из украинского конфликта

Лавируя между Россией и НАТО, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган смог извлечь для себя максимальную выгоду из боевых действий на Украине, пишет Die Welt. Его страна и раньше имела большое геополитическое значение, а теперь оно только увеличилось. К тому же Эрдоган смог поднять свой международный авторитет и довёл до совершенства свою «ультрапрагматическую внешнюю политику», правда в ущерб своим традиционным союзникам на Западе.



AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит политику лавирования между Востоком и Западом и из раза в раз ставит НАТО перед дилеммами, пишет Die Welt. При этом со стратегической точки зрения страна слишком важна для альянса, чтобы отдавать её противникам Запада: турецкая армия вторая по величине в военной организации, к тому же государство находится на стыке Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Кавказа, а также граничит с Россией через Чёрное море.

Эрдоган всё это прекрасно понимает, продолжает немецкие издание. И использует геополитические разногласия, чтобы извлечь из них максимальную выгоду. При этом боевые действия на Украине только усилили этот процесс. Критики обвиняют президента Турции в том, что зачастую он действует без оглядки на интересы своих западных союзников, например блокирует расширение НАТО на Севере, покупает российские боевые системы, а теперь ещё и собирается помириться с сирийским лидером Башаром Асадом.

12 лет он и Эрдоган были врагами, напоминает Die Welt. Турецкий президент называл Асада «убийцей» и «террористом», которому нет места в определении послевоенного порядка в стране. Обвинял его в «краже» чужих территорий, поддержке террористов и сравнивал с фашистским диктатором Гитлером. Но сейчас они собираются провести совместный саммит. «Это резкая смена курса в турецкой внешней политике, осуществлённая с благословения Путина и против американских интересов», — считает издание.

Эксперты полагают, что происходящее сильно связано с боевыми действиями на Украине. РФ хочет закончить войну в Сирии. Если Эрдоган и Асад начнут сотрудничать, это минимизирует конфликтный потенциал в регионе. Путин выйдет из ситуации как победитель, сможет вывести из Сирии войска и сосредоточиться на Украине. При этом Эрдогана, главу Кремля и Асада объединяет общая цель: все они хотят ослабить курдскую автономию на севере страны. Она возникла там в ходе гражданской войны и стала важным союзником США в борьбе с «Исламским государством»*. В регионе до сих пор находится 800 американских солдат, отмечает Die Welt.

Эрдоган считает, что некоторые из курдских структур, например Отряды народной самообороны, которые можно считать сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, — это террористические организации. Президент Турции хочет оттеснить курдов от турецкой границы. К тому же после примирения с Асадом он может объявить о возвращении сирийских беженцев на родину, так как их присутствие в стране вызывает недовольство у турок. Асад, в свою очередь, хочет восстановить полный контроль над территориями своего государства. А глава Кремля сможет таким образом укрепить позиции своего союзника и через ослабление курдов ослабить и США. Тем лучше, если ему удастся сделать это с помощью страны — члена НАТО Турции, что к тому же ещё и подорвёт единство Запада.

На фоне всего происходящего в Вашингтоне бьют тревогу, продолжает издание. Там опасаются, что США окажутся среди проигравших, если их влияние в Сирии ослабнет. Американские политики не хотят допустить «реабилитации» Асада. К тому же они опасаются, что ослабление курдов отразится на борьбе с ИГ, если, к примеру, тюрьмы, в которых сидят бойцы террористической организации, будут разрушены. Из-за этого между Вашингтоном и Анкарой сложились «прохладные отношения». Их отягчают не только разногласия по поводу Сирии, но и антидемократическая политика Эрдогана, а также его близость к России. К тому же с мая 2022 года он блокирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии под предлогом того, что скандинавские страны недостаточно делают для борьбы с курдскими «террористами». Он использует своё вето как рычаг для продвижения собственных интересов. К тому же это помогает ему заручиться поддержкой турецких националистов.

По мнению же западных союзников, Эрдоган таким образом ослабляет единство НАТО, но критика в его адрес звучит «необычайно тихо». Это связано с тем, что на фоне боевых действий на Украине президент Турции смог поднять свой авторитет на международной арене. Он позиционирует себя как посредника, поставляет оружие Киеву и в то же время налаживает с Россией экономические отношения. Турция в роли «средней державы» и раньше имела большое геополитическое значение, а на фоне боевых действий оно только усилилось — в том числе и потому, что Эрдоган довёл до совершенства свою «ультрапрагматическую внешнюю политику» в ущерб традиционным союзникам на Западе.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.