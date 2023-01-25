Как живет Самара после гибели военных в Макеевке?

18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ БОРУХОВИЧ (ТУМАКОВОЙ) ИРИНОЙ ГРИГОРЬЕВНОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БОРУХОВИЧ (ТУМАКОВОЙ) ИРИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ.

В новогоднюю ночь на 1 января ВСУ разбили ракетами здание ПТУ № 19 в Макеевке под Донецком. В здании были расквартированы российские военные, преимущественно — мобилизованные из Самарской области.По официальным данным во время атаки погибли 89 человек.

Спецкор «Новой газеты» Ирина Тумакова и документалист Анна Артемьева поехали в командировку в Самару, чтобы рассказать, как земляки провожают погибших и что думают про эту бессмысленную жертву те, кто поддерживают СВО и те, кто против.

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