 

Как живет Самара после гибели военных в Макеевке?

25.01.2023, 20:21, Разное
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18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ БОРУХОВИЧ (ТУМАКОВОЙ) ИРИНОЙ ГРИГОРЬЕВНОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БОРУХОВИЧ (ТУМАКОВОЙ) ИРИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ.
В новогоднюю ночь на 1 января ВСУ разбили ракетами здание ПТУ № 19 в Макеевке под Донецком. В здании были расквартированы российские военные, преимущественно — мобилизованные из Самарской области.По официальным данным во время атаки погибли 89 человек.
Спецкор «Новой газеты» Ирина Тумакова и документалист Анна Артемьева поехали в командировку в Самару, чтобы рассказать, как земляки провожают погибших и что думают про эту бессмысленную жертву те, кто поддерживают СВО и те, кто против.

Источник: Новая газета


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