 

Развод через три недели после свадьбы: почему Шепелев променял жену на работу

25.01.2023, 20:17, Разное
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25 января Дмитрий Шепелев отмечает день рождения. Ни для кого не секрет, что в свои 40 лет телеведущий может похвастаться довольно насыщенной историей личной жизни. Поклонники часто обсуждают отношения шоумена с нынешней избранницей Екатериной Тулуповой и вспоминают его яркий союз с Жанной Фриске. Однако не все знают, что до популярности и романа с певицей Дмитрий уже связывал себя узами брака.

Карьерный путь Дмитрия Шепелева начался еще в школьные годы. Будучи девятиклассником, он устроился на телевидение и начал сниматься в программе “5х5”. Именно тогда будущую звезду и пронзила первая стрела купидона. Дмитрий потерял голову от блондинки Анны, которая тоже была задействована в съемках передачи, и закрутил с ней страстный роман.

Юношеская любовь оказалась на редкость продолжительной. Влюбленные были вместе около семи лет, а затем узаконили свои отношения в загсе. Однако просуществовал официальный брак недолго. Сразу после росписи шоумен уехал в Киев, где ему предложили работу, и оставил новоиспеченную жену. Дмитрий и Анна оборвали все связи и оформили развод уже через три недели.

Судя по всему, первый опыт оставил у телеведущего не самые приятные воспоминания. По словам Шепелева, в то время он думал только о карьере и не планировал жениться. Однако возлюбленная хитростью подтолкнула его к серьезному шагу. Девушка заявила, что если они не поженятся, ее отправят в другой город по распределению. Дмитрий согласился, а затем осознал свою ошибку и без угрызений совести променял жену на работу.

После развода жизнь Анны сложилась удачно. Она вышла за бизнесмена Юрия Таболина, который тоже работал на телевидении, и построила крепкую семью. Супруги счастливы в браке уже 15 лет и воспитывают троих детей.


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