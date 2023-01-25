Мнение: Пары багов

Каждый из 12 багов, так называемых пограничных багов общения, которые мы с вами изучаем и рассматриваем в письмах, это переходы границ.

Переходы границ делятся на сливы и косяки, совсем маленькие переходы мы называем векторами сливов и косяков.

Формировать нормальные границы людям мешает то, что большинство представляют границы как забор, который надо оборонять от других.

На самом деле единственный нарушитель собственных границ – их хозяин. Защищать свои границы надо от себя: от деструктивных импульсов, тех самых векторов сливов и косяков, которые возникают из-за плохого локуса контроля, из-за плохого понимания границ.

Когда мы говорим “переход границ”, мы имеем в виду переход собственных границ, а не чужих, нарушение собственных границ.

Почему-то никак не получается у большинства относиться к этому именно так, и это главное отличие людей с плохими границами: они не могут научиться защищать свои границы от себя.

Каждый баг из 12 может быть и сливом, и косяком, и часто бывает тем и другим одновременно.

От сливов человек теряет территорию, ресурсы, свою фигуру. От косяков человек теряет связи с другими, от него закрываются, дистанцируются, как результат он тоже теряет территорию и ресурсы.

Сливы происходят в большей степени от неуважения к себе, косяки – от неуважения к другим, но то и другое связано.

Неуважение к себе, предательство себя, слив себя большинство людей пугает намного больше, чем неуважение к другим, поэтому рассматривать баги мы будем с этой стороны.

В то же время встречаются люди, которые думают, что неуважение к себе – это такая самоотверженность, ради других, но эти люди ошибаются. Слив никогда не бывает ради пользы других, слив всегда ради своей иллюзорной выгоды.

Вспомним векторные пары багов. Ниже на круге они нарисованы в связке с ресурсами, хотя любые баги могут быть в любом из ресурсов, но ведущий баг более всего связан с нереализованными амбициями в одном из ресурсов.

Штурман-Попрошайка. Училка-Ученица. Выскочка-Кривляка. Ищейка-Оправдашка. Доярка-Кокетка. Жилетка-Плакса.

Разберем две пары.

Штурман и Попрошайка, оба, распоряжаются другими людьми и их ресурсами, а не собой, только Штурман делает это из позиции более сильного, воображая свой долг, а Попрошайка – из позиции более слабого, воображая чужой долг.

Штурмана мы называем верхним багом, а Попрошайку нижним, но это все относительно. Штурман чаще сливается, Попрошайка чаще косячит, но и это тоже условно. Оба, на самом деле, тесно связаны, потому что происходят эти баги, как и вообще все баги, от стремления оттяпать что-нибудь у других, присвоить чужое, считая своим.

Супер-Штурман воспринимает других людей как свое продолжение, свои правые и левые руки, которыми он должен мудро руководить, направлять их, подталкивать, побуждать. Штурман может сколько угодно считать, что делает это для их пользы, помогает им. Мы за эти годы сотни Штурманов в письмах рассмотрели и хорошо знаем, что реальный мотив у Штурмана всегда один: воспользоваться другим человеком для достижения своей цели. По факту Штурман часто косячит, задевает другого, досаждает, а по сути всегда сливается, потому что липнет и позорится. То есть слив Штурмана всегда больше, чем косяк.

Попрошайка очень похожа на Штурмана, хотя мотив ее выглядит противоположным, но это только воображаемый мотив. Реальный мотив тот же самый – использовать других, оторвать, откусить что-нибудь. Попрошайка уверена, что хочет вернуть себе свое, то, что у нее несправедливо отняли, то, чего ее неправомерно лишили, однако это чужое.

И, конечно, Попрошайка тоже сливается, тоже позорится и липнет, хотя косяки Попрошайки обычно больше, чем сливы, но не потому что сливы маленькие, а потому что косяки большие.

Отличать Штурмана и Попрошайку мы должны только для того, чтобы проще их ловить. Воображаемый мотив на поверхности и за него баг проще поймать. Если у вас большой Штурман, вы в конце концов способны заметить, что вам все время хочется направить кого-то, подтолкнуть, пнуть, придать ускорение и сформулировать задачу. Вам кажется, что есть запрос, что люди страдают без вашего штурманства, что страдает общее дело. Выявив у себя Штурмана, мы прежде всего даже увидеть, что орудуете на чужой территории, без запроса, без уважения к праву другого решать самому, а дальше нужно обязательно рассмотреть свой истинный мотив: вы хотите причаститься, присовокупиться, вами двигает ваша нужда, ваша неполноценность, ваша ущербность. То есть сначала надо увидеть косяк, потом слив. А дальше, в идеале, вы должны еще увидеть, как то и другое связано. Если мы вы не были одержимы своей нуждой, вы бы обязательно увидели, что человеку вашего руководства не надо. И наоборот, если бы вы видели, что вас не надо, вы бы смогли увидеть свою нужду. Но так как нужду свою вы осознавать не хотите, вы придумаете чужую пользу и необходимость.

С Попрошайкой зеркальная ситуация. Вам кажется, что вы требуете свое, вы просите то, что вам должны, что вам обещали. Вам нужно сначала увидеть, что вам руководит нужда и ущербность, и дальше вы сможете рассмотреть, что вам ничего не должны.

Самая опасная ситуация, когда баги действуют векторной парой. Такая пара сразу уничтожает динамику отношений, даже если та была ничего.

Вот, например, небольшое письмо для примера.

frida_ber

“Эволюция, здравствуйте

Помогите, пожалуйста.

Меня очень качает, я расшатала себя так, что влюблена сейчас сильнее, чем в последние два года.

У меня мужчина, мы вместе два года. Договорились этот Новый год первый раз провести вместе, но 30 вечером он написал, что уедет к маме. И тихонечко так ускользнул.

Я сначала расстроилась, потом взбесилась. Я была одновременно в обиде и бешенстве. Написала много всего. Как он мог и прочее. Без оскорблений, но очень эмоционально.

На Новый год мы молчали, и после 3 недели тоже.

Я была занята ремонтом, потом работа у меня сумасшедшая сейчас. Вечером не помню, как меня зовут.

Так что внимание мне было куда переключить.

Но через 3 недели я не выдержала, спросила долго ли он будет молчать. Ну и поехало. Опять его обвиняла, что так де нельзя, обидел и прочее.

Теперь сижу в 10 раз более влюбленная, чем была все эти два года.

Я так радовалась всегда, что мы почти не ссоримся, что он нежный, рассказывает, как меня любит.

А теперь у него охлаждение, не понимаю временно или постоянно. А меня шатает и крутит.

Что делать?

Я очень хочу за него замуж, особенно сейчас хочу. А он ничего вообще не хочет. Ушел в себя.

Во-первых, я хочу успокоиться. Во-вторых, как-то с ним наладить всё. Что делать?

С ума схожу, очень шатает. Все потому что сама начала писать. Не дело это быть такой влюбленной, когда отталкивают и обижают.

А еще страшно, украинцам танки дают немецкие. Осталось только ядерный чемоданчик дать им тоже.

Спасибо Вам.”

Мужчина ускользнул от автора, но от векторного Штурмана, врешь, не уйдешь. Он догонит и прижмет ножом к горлу. Автор даже и поставками оружия хочет руководить, ей видней, кому дать, а кому не надо.

Но вы должны обратить внимание, как Попрошайка ухудшает все то, что натворил Штурман. Вот Штурман запланировал провести НГ с мужчиной, в глазах Штурмана это было конечно “мы”, обоюдное желание. Дальше мужчина “ускользнул” к маме, и тут бы Штурману поймать себя на штурманстве и усомниться, что мужчине хотелось отмечать вместе. Ведь мужчина поехал к маме, значит он хотел к маме. Логично? Да, но не для Штурмана. Для Штурмана другой человек – пустая болванка, которая сама не знает, чего хочет. И чтобы донести до другого его же собственное желание надо надавить, а то и наорать. Просто для доходчивости, из-за тугоумия болванки.

В ответ на ор партнеры Штурмана естественно обижаются. Они ведь только в его воображении болванки, а на самом деле люди, и свое право распоряжаться собственным телом и временем ощущают хорошо. И вот не будь Штурман векторным, не будь у него Попрошайки, тут бы он и опомнился. Как простые Штурманы спохватываются? “Кажется я передавил, как-то я грубо, обидел человека”. И дальше извинения, заверения, подарочки, в общем лошадь-в-короне, которая, тем не менее, помогает помириться с партнером.

Но Попрошайка извиняться не дает. Попрошайка сама всегда самая обиженная, самая несчастная и обделенная. Попрошайку автора видно по тому, как ее от любви расшатывает. На любовь обижаются только Попрошайки, Штурман считает себя сильным и любит щедро, точнее ему кажется, что он любит и что это щедро. А Попрошайке даже не кажется. У нее всегда маленькие обиженные глазки и она страдает от всего.

Поэтому вместо извинений векторный Штурман включает Попрошайку и высказывает мужчине обиду, описывает ему свои муки.

И если мужчина до этого сомневался, может и зря он с женщиной так, хоть и Штурман, а все-таки жаль ее, то теперь, после обвинений, жаль ему только себя: зачем он связался с такой наглой и эгоистичной теткой.

Вот так Попрошайка и Штурман друг другу помогают побыстрей разрушить ресурс человека, любой ресурс, они не только в любовном ресурсе орудуют.

Мы могли и в ресурсе семьи эту пару видеть недавно, когда разбирали письмо матери, которая жаловалась на дочь.

Дочке три с половиной, но Попрошайки отличаются тем, что им должны даже грудные дети, все им должны. Им обидно, что дочка мать строит, а подружкам в песочнице “сливается”. Лучше бы наоборот.

И в том письме Попрошайка очень недовольна, а Штурман ситуацию усугубляет. Штурман хочет исправить поведение дочки, отучить ее от истерик, научить ее вести себя как уважающая себя взрослая женщина, не беда, что пока три с половиной года. По отдельности Штурман и Попрошайка не так опасны. Попрошайка обидчива и сварлива, но не так жестко берет в тиски. А Штурман без Попрошайки не обидчив совсем и не особо сварлив, просто давит. А вместе они – туши свет.

Или вот давайте для примера такую пару рассмотрим из недавнего письма.

Доярка-Кокетка.

Эти баги мы реже разглядываем, хотя их много в письмах, но другие баги их обычно затмевают, особенно векторный Штурман, царица багов.

Но эта пара тоже интересная и в ней есть своеобразие.

В отличие от Штурмана Доярка не столько направляет человека, сколько стимулирует его.

Представляете себе дойку коров или коз? Молочные железы приходится стимулировать, чтобы извлечь полезный продукт.

Обычно Доярки извлекают из партнеров секс, но могут разное извлекать, и романтику, и деньги, и другую выгоду.

В отличие от Попрошайки, которая действует прямолинейно и грубо, требуя и вымогая, Доярки действуют тоньше, хотя и не менее противно.

Доярки потирают, жамкают, почесывают, щекочат, похлопывают, поглаживают, и стимуляция такая приходится на разные места.

Суть Доярки в том, что она как и другие баги воспринимает другого как объект, на которого можно воздействовать.

Вот пикаперы, например, в своем худшем виде, классические Доярки. У них там целый набор каких-то приемов и стимулов для извлечения нужной реакции. И пикаперы тоже выдаивают из людей секс, в основном из женщин. Мы Доярок быстрей всего узнаем, когда доят секс.

Ведущая Доярка всегда приходит на свидания с большим доильным аппаратом, а то и двумя. Большой у нее за спиной как ранец, маленький на поясе, а в руке чемоданчик, где присоски, трубочки, приспособления для эффективного доения. Мужчины-Доярки так же ходят.

Сначала Доярка температуру партнеру замеряет. У Доярок есть специфическое выражение лица, с которым они смотрят на градусник: тактично-ироничное. Дескать, ну-ну, ничего, маловата конечно степень нагрева, но ничего, в опытных руках и такое заработает. Доярки очень гордятся своими опытными руками, очень большое значение придают технике, тактике, сексуальным подходам и методам, любят про это поговорить.

Поэтому при виде Доярки любого пола, объект, который на самом деле субъект, всегда впадает в ступор. И Доярок вы можете узнать по печальному “обмельчали”, чем дальше тем больше все мельчают, становятся импотентами и притворяются мертвыми жуками. По цепкому взгляду и по наводящим вопросам Доярку сразу же можно узнать. Нет ничего более асексуального, чем речь Доярки, и это именно из-за объективации, опредмечивания человека. Доярка не только температуру измеряет, но и дистанцию, поближе подсел или отодвинулся, коснулся или одернул руку. Надо ли говорить, что желающих, чтобы их стимулировали, не находится? Разве что зазевается кто, но потом спохватится.

Векторная пара у Доярки, Кокетка, другая. Точнее выглядит другой. Если мотив Доярки – постимулировать, то мотив Кокетки – подразнить. Это те же яйца, однако вид сбоку. Кокетка не так прямолинейна как Доярка, но не менее противна. Доярка как будто осознает, что без ее усилий ничего не будет, а Кокетка считает, что ее и так добиваются, а она цену набивает. Вы должны иметь в виду, что баг Кокетка включается тогда, когда никакого спонтанного желания нет, иначе это было бы просто кокетство, а не баг. Баг Кокетка – это формат подката с подставой. Помните, что это такое? Когда человек сам к вам лезет и сам же отказывает, раздражая вас вдвойне. Как и Доярка Кокетка имеет одну мотивацию – прилипнуть и воспользоваться ресурсами человека, различаются только воображаемые мотивации.

И вот в паре оба эти бага способны угробить динамику гораздо быстрей, как Штурман с помощью Попрошайки.

И точно так же как Штурманы включают Попрошайку, чтобы “смягчить” Штурмана, так Доярки включают Кокетку, чтобы сделать “антищипцы”.

Вот автор в какой-то момент сообщает мужчине, что заниматься сексом надо, когда “очень захочется”. Мужчина пытается преодолеть отвращение, а автор поднимает планку до очень сильного желания. И ей кажется, что она таким образом демонстрирует самоуважение, показывает, что не на помойке себя нашла, что ей из-под палки не надо, что ему придется еще постараться, чтобы получить такой лакомый кусочек.

Но по итогу отвращение от таких “антищипцов”, от такого грубого и дешевого кокетства, становится только больше.

Это все равно как если бы вы пытались собраться с духом, чтобы сделать какую-то неприятную, но быструю и несложную работу, а вам бы сообщили, что работа куда больше и сложней.

И Доярки почти всегда думают, что Кокетка полностью нивелирует Доярку, а высокая цена нивелирует щипцы. То есть вы сначала вытягиваете что-то из человека, а потом выписываете ему счет.

Доярки часто вспоминают Тома Сойера, как тот красил забор и собрал вокруг толпу желающих помогать ему за деньги.

Трюк Тома был основан на спонтанном желании зевак, которое подросло от его аукциона. Но представьте себе, что Том весь день ходил бы за приятелями, уговаривая их и убеждая помочь ему, а когда один согласился, Том сказал, что кроме помощи надо еще ему заплатить.

Вот так выглядят и векторные Доярки с Кокетками.

Доярка убивает значимость дойкой, а потом еще Кокетка эту значимость добивает.

Вот во фрагменте письма ниже пример такой пары, примерно, хотя Доярка здесь не секс вытягивала, точнее не столько секс.

И Доярка здесь прячется за Штурманом, однако она тоже есть и большая.

eeeeerie

“Ровесник. Детей нет. Знает всё, умеет всё, может всё. На абстрактный рассказ про курьёзы на работе мог включиться в разговор детальнее, чем коллеги и навести на решение. Старалась так же реагировать на его рассказы о работе – сложно. Очень много от него узнавала. Быстро ко мне переехал, поддерживал в любых начинаниях, что-то улучшал дома. В настолки вместе играли. Столько настолок пылилось потому что вдвоем в них скучно, а третьего обычно не было – вот смахнули пыль. В общем, завёлся человек, который ничего не усложняет, ничем не напрягает, и многое делает лучше и ярче. Ребёнка захотелось – можно ли называть это тикающими часиками, если один уже есть?

Но есть нюанс – как без этого. Иногда он пропадал. Вроде как из-за работы. Иногда предупреждал о необходимости работать ночью – это неприятно, но понятно, и я никогда не возражала. Хоть и обидно было, что после ночных побед хоть немного поспать идёт не ко мне, и появляется только на следующий вечер. А иногда и без предупреждения. Жду вечером домой, к часу ночи догадываюсь, что не придёт. На следующий день просит прощения что задумался, заработался, замерз, зашел в свою квартиру ненадолго, случайно заснул, забыл предупредить. Едет после поздней работы в такси, переписываемся по дороге, но потом оказывается, что ехал не ко мне, а сказать об этом забыл. А я жду до ночи и потом ещё от каждого шороха просыпаюсь. А он на телефон не реагирует – просто ехал-ехал-пропал-думай что хочешь.

После очередного исчезновения на сутки, когда наконец написал что жив здоров и извиняется, ответила, что видеть больше не хочу.

Если бы хотела, пришёл бы и был бы ласковым и любящим и заботливым, и хозяйственным… а потом бы пропал снова, это явно система, а не разовая случайность. Зачем видеть человека, который не способен найти 10 секунд на предупреждение “сегодня не жди”?

Вещи свои ещё не забрал. И вообще на связь никак не выходил. Стараюсь не вести мысленные диалоги и не гадать, где он сейчас и что делает и что думает. Предполагаю что по уши в работе и думает не о том о чем я… ну вот опять.

Ладно, у меня тоже много работы, спорт, сын – есть чем себя занять. На улице книги слушаю, чтобы мысль не убегала куда не надо. Но, несмотря на все усилия, продолжаю внутренне торговаться и ищу такое объяснение этому всему, после которого могла бы принять его обратно и не начать разваливаться сама. Что, конечно, смешно, учитывая что обратно он и не просился и я не знаю, попросится ли и если да, то это объяснение надо будет придумывать никак не мне. Как перестать?

У нас есть незаконченные дела, планирую сама с ним связаться, когда будет возможность закончить, чтобы разобраться со всем сразу.

У нас обоих есть заказанные друг для друга и еще не дошедшие подарки.

У нас были планы. Ну или по крайней мере у меня были планы, о которых он знал.

И я уже который день сижу и не понимаю, неужели возможность пропадать без предупреждения ценнее, чем то, что он ради этой возможности потерял?

Я чувствую, что потеряла очень много. Может, для него обустроенный дом где его любят и ждут на самом деле не был важен? Что я сделала не так? И что мне делать теперь?”

Вот Доярка доила из мужчины частые совместные ночевки, тот сопротивлялся, избегал и исчезал. И тогда она решила восстановить свое самоуважение, бросив его. И теперь ее Кокетка сидит и придумывает, какие вложения от мужчины она готова принять, чтобы подпустить его к телу.

Вложений не будет, но если бы не было хотя бы претензий Кокетки, может быть Доярка смогла бы ослабить доильный аппарат. А а в случае автора прогноз плохой.

И обратите внимание, на чем держатся и Доярка, и Кокетка.

“Обустроенный дом, где его любят и ждут”.

Доярка затаскивает мужчину в этот дом, но считает, что он такую возможность очень ценит. И сам доильный аппарат он тоже ценит, это “любят и ждут”. Поэтому он должен доказать, заслужить, а Кокетка с Дояркой сидят и торгуются, сколько вложений хватит, чтобы принять блудного сына обратно. Или может быть позвать? Или может быть самой умолять приехать? Пока дискуссия.

Дискуссия верхнего и нижнего бага в векторной паре всегда идет по одному образцу.

Верхний баг надевает на партнера колпачок, нижний баг надевает на себя маску жертвы.

В некоторых парах багов это сложно увидеть, но вы попробуйте, пока без моей помощи.

Разберите оставшиеся четыре пары багов. Где колпачок на партнере у верхнего бага, где маска жертвы у нижнего?