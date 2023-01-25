 

Медведев удивился отсутствию увольнений среди критикующих СВО авторов российских сериалов

25.01.2023, 19:10, Новости дня
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Авторы российских телесериалов, подвергающие критике спецоперацию, продолжают снимать эти произведения, это, возможно, происходит из-за желания «подкормить кого-то», предположил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Российские сериалы постоянно снимают по одним и тем же произведениям, часто на основе продуктов, купленных за рубежом, или по уже неоднократно экранизированным произведениям, сообщил зампред Совбеза, передает РИА «Новости».

Авторы таких сериалов нередко «клянут последними словами» СВО, но, по всей вероятности, все равно будут получать за работу деньги.

«Ну что, неужели на эту тему невозможно найти авторов, которые напишут не худший сценарий? Ну или это сознательное желание подкормить кого-то», – удивился он.

По мнению Медведева, нужно заниматься популяризацией традиционных ценностей, чтобы «чужеродные элементы» не заменяли понимание истории и традиции. Потому нужен патриотический контент, но он не должен быть скучным, а, наоборот, интересным. «Только в этом случае дети, юноши, молодое поколение будут интересоваться этим», – заключил он.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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