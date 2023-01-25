Не обязаны быть скучными только потому, что аккуратные: идеи яркого и необычного маникюра для квадратных ногтей

Маникюр позволяет сделать ногти более красивыми, защитить их от неблагоприятных факторов окружающей среды, создать более стильный образ и повысить уверенность в себе. Выбрать оформление ногтей бывает достаточно сложно. Ведь красивых модных дизайнов сегодня существует множество.

Квадратные ногти

Тем, кто не может определиться с оформлением, можно, к примеру, выбрать квадратную форму ногтей. В 2022 году в тренде были овальные ногти. В 2023-м же, по мнению стилистов, в моду войдут именно квадратные ногти. Также в текущем сезоне в тренде достаточно короткие ногти. Кроме того, модной будет гибридная форма овала и квадрата.

В особенности привлекательной квадратная форма может быть на узких и длинных ногтях. Подстриженные таким образом ногти отличаются тем, что максимально просты в уходе. Еще одним их преимуществом считается то, что на квадратной пластине остается больше места для создания сложных дизайнов. Собственно само оформление квадратных ногтей может быть разным.

Блестящие

В 2022 г. модным было украшать блестками один или два ногтя. В 2023-м блестящими могут быть все ногти. В особенности стильно блеск будет сочетаться с нежным розовым лаком или фиолетовым. В моде также перламутровые блестящие лаки. Перламутр можно использовать и в качестве основы под узоры.

Нейтральные цвета

В моде в 2023 г. и лак нейтральных цветов, включая прозрачный или с легким оттенком. Очень стильно будет смотреться и в текущем сезоне и французский маникюр. При этом обе разновидности дизайна отлично подойдут как для повседневной носки, так и для праздника. К плюсам нюдового маникюра, помимо всего прочего, относят и то, что отлично сочетается практически с любым стилем в одежде.

Французский маникюр с изюминкой

Классический французский маникюр никогда не выходит из моды. В 2023 г. такой маникюр можно дополнить каким-нибудь красивым, но не слишком броским дизайном. К примеру, стильно на ногтях будут смотреться узоры, нанесенные белым лаком.

Классический черный

Культовое сочетание телесного и черного лака также в тренде в 2023 году. Такой микс всегда смотрится просто великолепно. В особенности в том случае, если два вида лака чередуются на ногтях. Комбинацию при желании можно дополнить рисунками и узорами.

Флюиды конфетти

Красивый маникюр с дизайном конфетти можно сделать на праздник. Но подойдет в 2023 г. такое оформление и для будних дней. Все, что нужно для создания радужного дизайна на квадратных ногтях — это взять лаки разных цветов и поставить множество точек тонкой кисточкой. В качестве фона можно выбрать нюдовый цвет или прозрачный лак. Радугу при желании можно смягчить, используя для создания точек лаков не больше 2-3 цветов.

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В моде в 2023 г. также сложные узоры. Можно выбрать и вариант с цветочками или выделить кончики ногтей другим цветом.

Всевидящее око и сердечки

Еще одним трендовым дизайном ногтей в 2023 г. станет всевидящее око. Такое оформление можно дополнять точками, сердечками и другими элементами. Основу при этом лучше использовать нюдовую. Яркая может перегрузить дизайн. Зрачок в «глазу» создается с помощью стразов. Неплохой идеей для дизайна будет взять стразы разного цвета.

Праздничный маникюр можно дополнить сердечками. В особенности хорошо такой дизайн будет смотреться при использовании яркого лака, к примеру, голубого.

3D-оформление, звездочки, омбре

Многие девушки, как известно, любят гламурный маникюр. В этом случае можно выбрать, к примеру, 3D-вариант оформления. Объемное оформление на квадратных ногтях может быть выполнено, к примеру, в виде цветочков, бабочек, сердечек.

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Дополнить 3D-дизайн неплохой идеей будет стразами или блестками. Тем, кто предпочитает минимализм, украсить каждый ноготь можно, к примеру, 3D-цветочком. В моде в этом сезоне также оформление в виде звездочек и окрашивание омбре.

Шалфей

Тем, кто хочет в 2023 г. выглядеть модно, для окрашивания ногтей можно выбрать и лак цвета шалфея. Красиво будут смотреться ногти, полностью окрашенные в этот тон. Также в моде узоры, нанесенные лаком цвета шалфея. Шалфей можно комбинировать в дизайне ногтей с прозрачным лаком, светло-розовым, серебристым. Также с таким оттенком отлично сочетается золотистый. На пальцах с таким маникюром рекомендуется носить золотые кольца.

Геометрический шик

Выйти за рамки привычного в 2023 г. можно, украсив ногти геометрическими узорами. Как и во всех предыдущих случаях, фон в таком дизайне должен быть нейтральным нюдовым. Сами узоры можно наносить любыми цветами. В особенности же красиво на ногтях будут смотреться белые и желтые геометрические узоры. Также считается, что для такого маникюра отлично подходят черные, сливовые и темно-синие цвета.

Французский маникюр с блестками

Французский маникюр сделать более разнообразным в 2023 г. можно и с помощью блесток, нанесенных на кончики ногтей. Конечно, лучше, если блеск в данном случае будет серебристым.

Праздничные лаки: яркий и необычный маникюр

С бордовым и красным лаком в 2023 г. будет модно сочетать оформление, созданное из маленьких «жемчужин». Праздничный маникюр также может быть ярко-красным.

Конечно, такой маникюр лучше всего подходит для очень длинных квадратных ногтей. Этот нейл-арт стилисты относят к разряду праздничных.