 

Обещанная Бегловым спецтехника на 1 млрд рублей не доехала до Петербурга

25.01.2023, 18:45, Разное
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Губернатор Петербурга Александр Беглов и чиновники Смольного не смогли закупить четверть из запланированного количества снегоуборочной техники. Всего районы города недополучили порядка 120 тракторов и погрузчиков, а также более 170 спецмашин для обработки песком тротуаров и дорог.

Постановление о выделении средств на приобретение спецтехники градоначальник подписал еще в августе 2022 года. Но уже в январе 2023 года стало известно, что машины так и не были закуплены.

Госконтракт по тендеру на 118,4 млн рублей выиграла компания «Грантэк XX1», но поставленные ею в октябре спецмашины не соответствовали условиям конкурса. Смольный потребовал заменить оборудование и поставить с учетом замены первой партии. Но поставщик снова привез не ту спецтехнику. В третий раз предприятие поставило точно такую же «неправильную» технику.

В итоге началась процедура расторжения контракта, но куда делся аванс в размере 49 млн рублей — неизвестно. Другими словами, для уборки города зимой у городских служб катастрофически не хватает спецоборудования. Из-за того, сто Смольный сразу не разорвал контракт с недобросовестным подрядчиков, возникла патовая ситуация с сугробами и наледью во всех районах города.


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