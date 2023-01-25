Обнародованы технические характеристики Samsung Galaxy Book3 Pro

Журналисты GSMArena раскрыли технические характеристики ультрабука Galaxy Book3 Pro, который Samsung представит на выставке Galaxy Unpacked вместе с новой линейкой смартфонов Galaxy S23.

Galaxy Book3 Pro получит AMOLED-дисплей с размером диагонали 14 дюймов (WQXGA+), разрешением 3200 на 1800 пикселей, соотношением сторон будет 16:9, а частота обновления до 129 HZ.

Производительность обеспечит восьмиядерный процессор Intel Core i5-1340P с частотой до 4,6 ГГц. Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. На устройстве сразу установлена операционная система Windows 11 Home OS.

Galaxy Book3 Pro – это компактное и легкое устройство толщиной 1,1 см, длиной 20 см, шириной 30 см. Его вес составляет 0,9 кг.

Выставка Galaxy Unpacked состоится 1 февраля в Сан-Франциско, Калифорния (США).