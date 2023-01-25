 

“Папины дочки” возвращаются на экраны спустя 10 лет

25.01.2023, 17:50, Разное
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Легендарный сериал “Папины дочки” готовится к перезапуску. Спустя десять лет к своим ролям вернутся Андрей Леонов, Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова и другие любимые зрителями актеры. Съемки продолжения уже начались. За производство шоу для телеканала СТС отвечает START, а сюжетом занимаются как новые авторы, так и сценаристы предыдущих сезонов “Папиных дочек”. 

Для меня “Папины дочки” — особенное название. Это было прекрасно много лет назад, и в наших силах сделать это прекрасным снова. Нас ждет невероятное приключение: приятное и увлекательное в процессе производства и очень смешное на выходе. Ведь все составляющие успеха для этого есть: замечательный сценарий, талантливая команда, любимый канал СТС и START, – говорит режиссер-постановщик Александр Жигалкин.

Сериал станет современнее и динамичнее. При этом хочется сохранить душевность и юмор, за которые и полюбили “Дочек”. Стараемся добиться золотой середины, чтобы продолжение понравилось как давним поклонникам истории, так и зрителям, которые не знакомы с героями, – делится подробностями креативный продюсер проекта Аслан Гугкаев. 

В продолжении истории проклятие Васнецовых настигает уже повзрослевших дочерей семейного психотерапевта (Андрей Васнецов). В канун очередной годовщины свадьбы из дома сбегает Даша (Анастасия Сиваева), оставив трудоголику Венику (Филипп Бледный) прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей: Лизу (Вита Корниенко), Диану (Ева Смирнова), Арину (Полина Айнутдинова) и Соню (Полина Денисова). Теперь Вениамин, совсем как его тесть когда-то, вынужден стать для своих детей и папой, и мамой, и другом…

Съемки первых “Папиных дочек” началась 13 июля 2007 года. Всего в эфире показали 20 сезонов, включившие 410 серий. Ситком про психотерапевта и его пятерых дочерей был удостоен премии ТЭФИ четырежды, а за последние три года на каналах “СТС Медиа” собрал более 1,2 млрд просмотров. Вселенная “Папиных дочек” включает 5 книг, 2 компьютерные игры и немецкую адаптацию под названием “Полный дом дочек”. В сериале снялись 20 приглашенных звезд, в том числе: Андрей Малахов, Игорь Верник, Сосо Павлиашвили, Влад Лисовец, Татьяна Буланова, Тимати и группа “Корни”.


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