 

“Мне нравится, что в свои годы он все еще тусуется”: Дрю Бэрримор о Леонардо Ди Каприо

25.01.2023, 17:50, Разное
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Даже Дрю Бэрримор удивлена тем, что 48-летний Леонардо Ди Каприо все еще ведет образ жизни “плохого парня”. Об этом она рассказала в новом выпуске авторского шоу “The Drew Barrymore Show”. Звезда фильма “Ангелы Чарли” дала понять, что ее не удивляет популярность Лео среди молодежи.  

Мне нравится, что он все еще ходит по клубам, ну или отдыхает на яхтах, – отметила Дрю.

Кроме того, в эфире Ди Каприо был назван “плохим парнем”. 

Да, и это мне нравится, – подчеркнула Дрю. 

Напомним, что последние несколько месяцев инсайдеры утверждали, что Леонардо Ди Каприо крутит роман с супермоделью Джиджи Хадид. В начале ноября они вместе отметили Хэллоуин. Тем не менее, сами они никак не комментировали свои предполагаемые отношения. Однако недавно папарацци заметили звездного актера в компании другой девушки, модели Виктории Ламас. 

Предыдущей гостей шоу “The Drew Barrymore Show” стала актриса Кейт Хадсон, сыгравшая в недавнем громком сиквеле “Достать ножи”. Давние подруги и успешные женщины, воспитывающие по несколько детей, обсудили отношения с бывшими партнерами на фоне совместной опеки.


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