Эксперты оценили состояние ливневой канализации в российских городах

Наличие ливневой канализации сегодня – важный элемент городского благоустройства, который характеризует качество городской среды. В среднем обеспеченность городских улиц ливневками составляет около 40%.

Среди представителей городских администраций, обучавшихся по программе Master of Public Administration (MPA) Московской школы управления СКОЛКОВО и ВЭБ.РФ, был проведен опрос по теме состояния городской инженерной инфраструктуры, включая ливневую канализацию.

На момент обследования обеспеченность городских улиц ливневками составила около 40%. Среди опрошенных городов в лидерах по обеспеченности улиц ливневками Волгодонск, Мытищи и Калуга (по 100%). Наименьшую обеспеченность ливневками отметили в Копейске (2%), Орске (4%) и Чите (5%), передает «Сити».

В рамках стратегического проекта «Доказательная урбанистика» группа специалистов Факультета городского и регионального развития под руководством С. Б. Сиваева изучила международный опыт и российские практики управления и финансирования систем ливневой канализации.

Достаточно часто ливневая канализация финансируется через оплату хозяйственно-бытовых стоков. В этом случае получается, что население как основной плательщик за хозяйственно-бытовые стоки оплачивает и отвод поверхностных вод с публичных пространств, а город – собственник публичных пространств – оказывается в роли «зайца-безбилетника».

В то же время все больше российских городов вводит плату за отвод поверхностных вод для юридических лиц – собственников земельных участков. Происходит это практически стихийно, при отсутствии федеральной нормативной базы. Отсутствуют системные подходы в сфере управления ливневой канализации, которой в российской практике занимаются и водоканалы, и дорожные службы, и определенные по конкурсу подрядные организации.

При этом все больше в мире стран, где отвод поверхностных стоков рассматривается как услуга для собственников земельных участков и ее стоимость тарифицируется исходя из площади участка и водопроницаемости его отдельных частей.

Также в международной практике реализуется концепция «города-губки» – формирование городской среды, которая способна гибко адаптироваться, подобно губкам. Это позволяет использовать дождевую воду для хозяйственных целей, когда это необходимо.

Аналитики поясняют, чтобы ливневки в РФ стали важным фактором обеспечения устойчивости российских городов, требуется сформировать на федеральном уровне нормативную правовую базу по управлению и финансированию ливневой канализации.

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