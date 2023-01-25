Расследование дела экс-замминистра просвещения Раковой завершено и передано в прокуратуру
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Предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой, ректора «Шанинки» Сергея Зуева и других фигурантов завершено, дело передали в прокуратуру, информирует пресс-служба МВД России.
«Они обвиняются в совершении пяти эпизодов мошенничества в особо крупном размере», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
Все фигуранты дела признали вину, активно сотрудничали со следствием и выразили готовность погасить причиненный ущерб. Ход расследования находился на контроле у руководства следственного департамента МВД России.
Напомним, Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. В частности, ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Экспертиза выявила фальсификацию отчетов. Было установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные «Шанинкой».
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