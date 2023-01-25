Путин призвал продумать, как преподавать предмет «Обществознание»

Президент РФ Владимир Путин признался, что пока не знает, как лучше выстраивать преподавание обществознания. Глава государства считает необходимым тщательно проработать эту тему с экспертами, в том числе с молодыми специалистами.

В среду во время встречи Путина с учащимися МГУ имени М. В. Ломоносова студенты-политологи предложили свою помощь в создании методических пособий по преподаванию обществознания в школе, передает ТАСС.

Президент рассказал, что на днях встречался с министром просвещения Сергеем Кравцовым и министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, с которыми обсуждал преподавание истории, общественно значимых дисциплин.

«Любая наука сложна по-своему, но какие-то фундаментальные вещи, которые должны быть заложены в основу школьных курсов и в высшей школе, непросто, но можно сделать. Сложнее всего обществознание, потому что это касается сегодняшнего дня», – считает глава государства. «У меня нет ответов, как [это можно] выстроить», – сказал он.

По мнению Путина, «нужно обязательно прорабатывать все эти вопросы на экспертном уровне». «Нужно понимать, с любовью и с уважением относиться к своей собственной истории, понять, кто мы сегодня, кто мы в этом сложном мире, понять, что такое многообразие, что такое многополярный мир», – перечислил президент некоторые вопросы, которые должны быть отражены в учебном в курсе по обществознанию.

По его словам, важны не только инструменты, самым главным является содержание. «Нам нужно понимать, откуда мы пришли, <…> в чем заключается наше будущее, понять многообразие и нашу роль в этом многообразии», – отметил глава государства.

Он назвал предложение студентов-политологов очень востребованным и пообещал поручить министрам Кравцову и Фалькову проработать его. Путин добавил, что следует подключить к работе молодых специалистов. Президент также согласился провести отдельную встречу с молодыми специалистами социально-гуманитарного профиля, подумав, «когда, в каком формате».

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