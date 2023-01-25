Между молотом и наковальней — Вучич намекнул на готовность принять франко-германский план по нормализации отношений с Косовом

Президент Сербии Александр Вучич намекнул, что может принять план по нормализации отношений с Косовом, предложенный Францией и Германией, передаёт Der Spiegel. Он заявил, что в ситуации выбора между международной изоляцией Сербии и принятием плана он предпочёл бы «путь компромисса, каким бы противоречивым он ни был». Как отмечает издание, франко-германские предложения предполагают признание Косова де-факто: Сербии придётся перестать блокировать членство самопровозглашённой республики в международных организациях.



AP

Президент Сербии Александр Вучич намекнул, что может принять план по нормализации отношений с самопровозглашённой республикой Косово, предложенный Францией и Германией. Западные переговорщики предоставили ему выбор: принять план или столкнуться с последствиями прекращения переговоров о вступлении страны в ЕС и отзыва иностранных инвестиций, заявил он в телевизионном обращении к гражданам. «Сталкиваясь с этим выбором, я — за путь компромисса, каким бы противоречивым он ни был», — отметил Вучич, пишет Der Spiegel.

Согласно Конституции Сербии, территория самопровозглашённой республики Косово является её частью, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется. Как считает издание, после «вооружённого восстания косовских албанцев и массовых нарушений прав человека сербскими военнослужащими» весной 1999 года силы НАТО начали бомбардировки территории нынешних Сербии и Черногории, которые тогда являлись частью Югославии.

С 1999 по 2008 год территория самопровозглашённой республики находилась под управлением Миссии ООН по делам временной администрации в Косове. В 2008 году власти Косова в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. По сей день Сербия не признала этот шаг и претендует на эту территорию. Дипломатические усилия Запада за последние несколько лет не привели к сколько-нибудь существенной нормализации ситуации. Недавно она обострилась вновь.

О «франко-германском плане» стало известно осенью прошлого года. Предложения по нормализации ситуации так и не были официально опубликованы. Но ключевые положения плана были известны с тех пор, как он был представлен сторонам. Среди прочего они предполагают фактическое признание Сербией Косова в нынешних границах. Это значит, что Сербия перестанет блокировать членство Косова в международных организациях «при активной поддержке России».

«Об одобрении вступления Косова в ООН речи не идёт, но де-факто мы бы смирились с его членством», — продолжил Вучич.

Как считает издание, если бы Сербия пошла на такой шаг, это фактически стало бы «поворотным моментом в косовской политике Вучича, которая до сих пор основывалась на сербском национализме». «Геополитическая ситуация изменилась», — подчеркнул он. Из-за конфликта на Украине в Европе царит «нервозность». Она больше не хочет терпеть «эскапады на собственном заднем дворе».

По словам Вучича, франко-германский план уже давно стал планом всего Евросоюза. Его также поддерживают пять стран ЕС, которые до сих пор не признали Косово: Испания, Греция, Румыния, Словакия и Кипр.

По всей видимости, именно поэтому в Сербской прогрессивной партии, лидером которой является Вучич, назревают волнения. На заседании исполкома партии в минувшие выходные несколько участников выразили своё несогласие с возможным изменением курса. В ответ на это Вучич пригрозил уйти в отставку с поста партийного лидера, после чего «вся критика смолкла», сообщают сербские СМИ.

Вучич подчеркнул, что ещё ничего не решено. В конце концов, по его словам, последнее слово должно быть за сербским парламентом и, «возможно, за народом», передаёт Der Spiegel.