Нидерланды отправляют F-35 в Польшу, чтобы «успокоить союзников» по НАТО

Министерство обороны Нидерландов отправит в Польшу восемь истребителей F-35 для защиты восточного фланга НАТО. Как передаёт Onet, таким образом Нидерланды «хотят успокоить своих союзников в этом регионе».



AP

Министерство обороны Нидерландов сообщило, что отправит в Польшу восемь истребителей F-35. Как пишет Onet, их целью является защита восточного фланга НАТО. По сообщению министерства, таким образом Нидерланды «хотят успокоить своих союзников в этом регионе».

Истребители прибудут в Польшу уже скоро — а именно в конце января. Уже в феврале и марте четыре из них должны быть в распоряжении НАТО. Они отправятся в район, где будут охранять восточные границы альянса. Остальные четыре F-35 будут участвовать в специальных учениях вместе с другими членами НАТО.

Эти учения увеличат присутствие НАТО на восточном фланге и будут способствовать сотрудничеству между различными странами альянса, сообщило Министерство обороны Нидерландов.

Четыре истребителя F-35, которые будут охранять восточные границы Польши, будут задействованы в случае сигнала быстрого реагирования. Машины способны взлететь всего за несколько минут. Это может произойти, например, если самолёт нарушает воздушное пространство. Как сообщают нидерландские СМИ, гарантией выполнения этой миссии является соответствующее разделение. Два истребителя F-35 будут постоянно контролировать воздушное пространство НАТО, а остальные будут служить резервом.

Как напоминает портал, F-35 — это американские одноместные и одномоторные многоцелевые истребители пятого поколения. Их производит американская оружейная компания Lockheed Martin, основанная в 1995 году. Целью было создание летательного аппарата, отвечающего требованиям всех видов Вооружённых сил США.

Уже в конце декабря 2022 года Министерство обороны Польши сообщило о восьми голландских истребителях F-35, которые должны быть доставлены в Польшу, а именно на авиабазу в Мальборке. Как сообщалось в то время, их целью была миссия в рамках Enhanced Air Policing.

Данная программа была введена в 2014 году после присоединения Крымского полуострова к России. НАТО развернуло программу, чтобы продемонстрировать силу альянса и не дать россиянам атаковать любую из стран, входящих в Организацию Североатлантического договора. Действия в рамках программы являются гибкой и своевременной реакцией на меняющуюся ситуацию.