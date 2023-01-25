«Список Зеленского», или Приостановка церкви

Путь компромиссов завел УПЦ МП в политический тупик. Президент Украины приостанавливает гражданство иерархам, делавшим ставку на Москву.

Украинская сторона заметно продвинулась на «духовном фронте» в рождественские дни. Нынешнее противостояние началось 12 ноября, когда в Киево-Печерской лавре, контролируемой Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП), торжественно прозвучал кант о возрождении России. Конец ноября и почти весь декабрь заняли обыски в епархиях, монастырях и храмах УПЦ МП, в ходе которых предсказуемо обнаруживалась масса литературы с пропагандой «русского мира». Были возбуждены уголовные дела и наложены санкции на наиболее промосковских иерархов.

На Рождество в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, восстановленном украинскими властями около 20 лет назад, состоялась первая служба иерархов Православной церкви Украины (ПЦУ) — главного конфессионального конкурента УПЦ МП и духовного врага «русского мира». По сути, лавра оказалась поделена между двумя юрисдикциями — в ее верхнюю (музейную) часть возвращается ПЦУ, а нижнюю (пещерную) пока контролируют остатки Московского патриархата.

Но дело постепенно идет к утрате контроля УПЦ МП над всей лаврой, где эта церковь базируется еще со времен распада СССР.

В день, когда отмечалось четырехлетие дарования Вселенским патриархатом Томоса об автокефалии ПЦУ, появился список деятелей УПЦ МП, которым президент Владимир Зеленский приостановил гражданство Украины.

Это совершенно новый прием в арсенале украинских властей, который вызывает споры среди юристов, но он может оказаться гораздо эффективнее любых санкций и даже уголовных дел. Указ президента за №898 от 28 декабря официально не опубликован, но украинским СМИ был передан список иерархов и клириков, которые фигурируют в указе. Их пока 13 — такая вот символическая чертова дюжина.

Фигуранты

4-я статья Конституции Украины устанавливает для ее жителей «одно гражданство». Правовым основанием для приостановки украинского гражданства, таким образом, может стать наличие российского — а российские паспорта некоторых иерар­хов УПЦ МП были обнаружены у них в ходе обысков.

Неформально «список Зеленского» возглавил человек, посвятивший «возвращению матушки-России» целое литературно-музыкальное произведение собственного сочинения, — митрополит Тульчинcкий и Брацлавский Ионафан (Елецких), служащий в Винницкой области.

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан. Фото: УПЦ МП

73-летнему иерарху предъявлено обвинение по нескольким статьям УК Украины (призывы к насильственному захвату власти и изменению государственной границы Украины, разжигание межконфессиональной вражды и др.), ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ионафан, как и патриарх Кирилл, входит в круг «никодимовцев» — старт его карьере дал в 1970-е годы духовный наставник нынешнего главы РПЦ митрополит Никодим (Ротов). В бытность Кирилла ректором Ленинградской духовной академии Ионафан преподавал там и руководил хором.

Митрополит Мелетий (Егоренко) в Успенском соборе Лавры. Фото из Википедии

Гражданство приостановлено и у викария Ионафана — 43-летнего епископа Ладыжинского Сергия (Аницоя).

Российский паспорт выявлен у митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия (Егоренко), преемника по кафедре в Черновцах нынешнего предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия (Березовского).

После обысков Мелетий выехал в Молдову, но вскоре вернулся на территорию Украины.

Митрополит Роменский и Буринский Иосиф (Масленников) на богослужении в РФ. Кадр из видео

А вот его коллега, митрополит Роменский и Бурынский Иосиф (Масленников), служивший в Сумской области, окончательно перебрался в РФ еще в октябре.

До этого он работал своего рода связным между руководством УПЦ МП и Московской патриархией, путешествуя из Украины в Россию через Польшу и Беларусь.

В указе значатся и два ветерана церковно-«дипломатической» службы — родившиеся в 1939 году митрополиты Днепропетровский и Павлоградский Ириней (Середний) и Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец).

Днепропетровский и Павлоградский Ириней (Середний). Фото: Днепропетровская епархия

Оба еще в брежневские времена возглавляли заграничные кафедры РПЦ, а значит, считались проверенными сотрудниками соответствующих служб.

Ириней служил в Японии, Канаде и США, а Лазарь в 1980–1985 годах был патриаршим экзархом Центральной и Южной Америки. Дмитрий Медведев в свою бытность президентом РФ наградил Иринея орденом Дружбы.

Лазарь вошел в церковные анналы тем, что, будучи постоянным членом синода УПЦ МП в Киеве, освящал российскую военную технику в Крыму.

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец). Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В указе упомянут и викарий Лазаря епископ Ялтинский Нестор (Доненко), который в нулевые фигурировал во взломанной переписке АП РФ как надеж­ный партнер прокремлевского движения Виктора Медведчука.

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Другому признанному ветерану — митрополиту Одес­скому Агафангелу (Саввину) — послана «черная метка»: гражданство приостановлено у одного из ближайших его сотрудников, протоиерея Виктора Градомского, настоятеля храма св. Александра Невского при военном (!) госпитале в Одессе.

Во времена Януковича, в 2013 году, украинские СМИ, со ссылкой на братию Успенского монастыря в Одессе, сообщали о получении Градомским дачи в курортном поселке Грибовка стоимостью около миллиона долларов.

В список вошло несколько викарных архиереев, служащих на Донбассе. Архиепископ Новоазовский Варсонофий (Винниченко) прославился участием в праздниках «ДНР» под красными флагами.

Архиепископ Новоазовский Варсонофий (Винниченко) на годовщине референдума ДНР. Фото из соцсетей

Родившегося в Карелии митрополита Святогорского Арсения (Яковенко) в свое время подозревали в сотрудничестве с Игорем Гиркиным-Стрелковым, но официально эти сведения не подтвердились. Однако иерарх, служащий в Донецкой области, дал несколько интервью, в которых обвинил бывшего и.о. президента Украины Александра Турчинова в обстрелах «мирного» Славянска, когда город контролировался боевиками Гиркина. Арсений обещал даже на Страшном суде свидетельствовать против властей Украины.

В указе также названы викарий Гор­ловской епархии УПЦ МП архиепископ Константиновский Паисий (Шинкарев), архиепископ Волновахский Амвросий (Скобиола) и архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий (Таранов). Все они следовали принципу «Кого власть — того и вера»: до апреля 2014 года были лояльны Украине, а затем перешли на сторону «ДНР/ЛНР» и РФ.

По данным издания «Левый берег», кандидатами на приостановку украинского гражданства являются еще шесть иерархов УПЦ МП. При этом российские «патриотические» телеграм-каналы распространяют списки кандидатов, куда входит уже большинство архиереев Московского патриархата в Украине.

Кто на очереди?

Под впечатлением от этой новости патриарх Кирилл 10 января собрал в московском Даниловом монастыре специальное совещание по Украине — впервые за десять с половиной месяцев. Совещание проходило за закрытыми дверями, в нем участвовали руководители высших синодальных учреждений РПЦ и специалисты по церковному пиару. В официальном коммюнике обращает на себя внимание доброжелательный тон по отношению к высшему руководству УПЦ МП — митрополит Онуфрий (Березовский) назван там «Блаженнейшим». Летом прошлого года тональность патриарха и московского синода была иной: 29 мая синод обличил УПЦ МП, осудившую позицию патриарха по СВО, в каноническом бунте, а 7 июня предостерег от «появления нового раскола».

Патриарх даже создал комиссию по подготовке к осуждению УПЦ МП, но быстро свернул ее работу, и сейчас на официальном сайте РПЦ нельзя найти упоминаний о ней.

Как утверждает этот сайт, приостановление гражданства Украины «может угрожать еще десяткам» архиереев. У Москвы — и в частности, у ее патриархии — теперь уже нет никаких рычагов, чтобы повлиять на эту ситуацию. Зато в случае выдворения этого сонма в РФ из него вполне можно будет создать «УПЦ в изгнании»…

Если подобно патриархии пофантазировать и допустить, что гражданства начнут лишать иерархов, которые не имеют пока российских паспортов, то можно, отталкиваясь от списка деятелей УПЦ МП, против которых Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в декабре экономические санкции, назвать как минимум несколько имен наиболее вероятных «лишенцев».

На первом месте там стоит главный спон­сор церкви, миллиардер российского происхождения, недавно ставший протодиаконом, Вадим Новинский.

Вадим Новинский. Фото из соцсетей

Управделами УПЦ МП митрополит Антоний (Паканич) является фигурантом дела о попытке Виктора Януковича сместить тогдашнего предстоятеля УПЦ МП, неугодного Москве митрополита Владимира (Сабодана). Епископ Бахчисарайский Каллиник (Чернышов) предоставил в марте 2014 года свой храм под базу «зеленых человечков», а митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон (Поворознюк) (в отличие, между прочим, от своего донецкого коллеги) приехал 30 сентября в Кремль, чтобы лично присутствовать на церемонии принятия в состав РФ «четырех новых регионов».

Но безусловный фаворит всех санкционных списков против УПЦ МП — митрополит Павел (Лебидь), наместник оставшейся у этой церкви части Киево-Печерской лавры, которого в Украине прозвали Паша-Мерседес.

Его постоянные конфликты с правоохранителями после грубых нарушений ПДД на собственных лимузинах стали интернет-мемом. А еще в «послужном списке» Павла — оскорбления и насилие в отношении журналистов, многодневные застолья с олигархами, роскошный образ жизни, депутатство от «Партии регионов» и отрицание законности вхождения Крыма в состав Украины.

Павел Лебедь и Владимир Путин. Фото из архива

Правительство Порошенко в 2018 году уже подбиралось к Павлу, проведя обыск в его загородном особняке, где, помимо прочего, были найдены и предметы весьма деликатного свойства. Митрополиту, обладающему гигантскими связями и финансовыми ресурсами, тогда удалось отбиться.

Павел не меняет стиль жизни даже перед лицом вероятного ареста после того, как на это Рождество с амвона он обозвал предстоятеля ПЦУ «сущим бесом», а украинскую власть — «Иродом, убивающим миллионы людей».

В тот же день из своих покоев в Киево-Печерской лавре он дал интервью киселевским «Вестям недели» о «гонениях на каноническую церковь».

Вероятно, в Киеве рассматривают таких заслуженных бойцов церковно-идеологического фронта как часть обменного фонда в военных условиях, поэтому обращаются с ними довольно деликатно.

Цена упущенного времени

«Сеть УПЦ МП идеальна для массовой пропаганды», — убеждал своих кураторов в АП РФ лидер Ассоциации православных экспертов РПЦ и тогдашний завотделом Украины в затулинском Институте стран СНГ Кирилл Фролов. В наши дни

его взломанная переписка стала ценной дорожной картой для СБУ и других украинских служб, занимающихся поиском «опорных пунктов» РФ под крышей УПЦ МП.

Московская пропаганда пытается раздуть тему «гонений на церковь» для усиления мотивации на случай новой попытки «освобождения Киева».

Рождество в Лавре. Фото: Lavra.ua

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