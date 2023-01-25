«Список Зеленского», или Приостановка церкви
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Путь компромиссов завел УПЦ МП в политический тупик. Президент Украины приостанавливает гражданство иерархам, делавшим ставку на Москву.
Украинская сторона заметно продвинулась на «духовном фронте» в рождественские дни. Нынешнее противостояние началось 12 ноября, когда в Киево-Печерской лавре, контролируемой Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП), торжественно прозвучал кант о возрождении России. Конец ноября и почти весь декабрь заняли обыски в епархиях, монастырях и храмах УПЦ МП, в ходе которых предсказуемо обнаруживалась масса литературы с пропагандой «русского мира». Были возбуждены уголовные дела и наложены санкции на наиболее промосковских иерархов.
На Рождество в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, восстановленном украинскими властями около 20 лет назад, состоялась первая служба иерархов Православной церкви Украины (ПЦУ) — главного конфессионального конкурента УПЦ МП и духовного врага «русского мира». По сути, лавра оказалась поделена между двумя юрисдикциями — в ее верхнюю (музейную) часть возвращается ПЦУ, а нижнюю (пещерную) пока контролируют остатки Московского патриархата.
Но дело постепенно идет к утрате контроля УПЦ МП над всей лаврой, где эта церковь базируется еще со времен распада СССР.
В день, когда отмечалось четырехлетие дарования Вселенским патриархатом Томоса об автокефалии ПЦУ, появился список деятелей УПЦ МП, которым президент Владимир Зеленский приостановил гражданство Украины.
Это совершенно новый прием в арсенале украинских властей, который вызывает споры среди юристов, но он может оказаться гораздо эффективнее любых санкций и даже уголовных дел. Указ президента за №898 от 28 декабря официально не опубликован, но украинским СМИ был передан список иерархов и клириков, которые фигурируют в указе. Их пока 13 — такая вот символическая чертова дюжина.
Фигуранты
4-я статья Конституции Украины устанавливает для ее жителей «одно гражданство». Правовым основанием для приостановки украинского гражданства, таким образом, может стать наличие российского — а российские паспорта некоторых иерархов УПЦ МП были обнаружены у них в ходе обысков.
Неформально «список Зеленского» возглавил человек, посвятивший «возвращению матушки-России» целое литературно-музыкальное произведение собственного сочинения, — митрополит Тульчинcкий и Брацлавский Ионафан (Елецких), служащий в Винницкой области.
Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан. Фото: УПЦ МП
73-летнему иерарху предъявлено обвинение по нескольким статьям УК Украины (призывы к насильственному захвату власти и изменению государственной границы Украины, разжигание межконфессиональной вражды и др.), ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Ионафан, как и патриарх Кирилл, входит в круг «никодимовцев» — старт его карьере дал в 1970-е годы духовный наставник нынешнего главы РПЦ митрополит Никодим (Ротов). В бытность Кирилла ректором Ленинградской духовной академии Ионафан преподавал там и руководил хором.
Митрополит Мелетий (Егоренко) в Успенском соборе Лавры. Фото из Википедии
Гражданство приостановлено и у викария Ионафана — 43-летнего епископа Ладыжинского Сергия (Аницоя).
Российский паспорт выявлен у митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия (Егоренко), преемника по кафедре в Черновцах нынешнего предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия (Березовского).
После обысков Мелетий выехал в Молдову, но вскоре вернулся на территорию Украины.
Митрополит Роменский и Буринский Иосиф (Масленников) на богослужении в РФ. Кадр из видео
А вот его коллега, митрополит Роменский и Бурынский Иосиф (Масленников), служивший в Сумской области, окончательно перебрался в РФ еще в октябре.
До этого он работал своего рода связным между руководством УПЦ МП и Московской патриархией, путешествуя из Украины в Россию через Польшу и Беларусь.
В указе значатся и два ветерана церковно-«дипломатической» службы — родившиеся в 1939 году митрополиты Днепропетровский и Павлоградский Ириней (Середний) и Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец).
Днепропетровский и Павлоградский Ириней (Середний). Фото: Днепропетровская епархия
Оба еще в брежневские времена возглавляли заграничные кафедры РПЦ, а значит, считались проверенными сотрудниками соответствующих служб.
Ириней служил в Японии, Канаде и США, а Лазарь в 1980–1985 годах был патриаршим экзархом Центральной и Южной Америки. Дмитрий Медведев в свою бытность президентом РФ наградил Иринея орденом Дружбы.
Лазарь вошел в церковные анналы тем, что, будучи постоянным членом синода УПЦ МП в Киеве, освящал российскую военную технику в Крыму.
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец). Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
В указе упомянут и викарий Лазаря епископ Ялтинский Нестор (Доненко), который в нулевые фигурировал во взломанной переписке АП РФ как надежный партнер прокремлевского движения Виктора Медведчука.
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Другому признанному ветерану — митрополиту Одесскому Агафангелу (Саввину) — послана «черная метка»: гражданство приостановлено у одного из ближайших его сотрудников, протоиерея Виктора Градомского, настоятеля храма св. Александра Невского при военном (!) госпитале в Одессе.
Во времена Януковича, в 2013 году, украинские СМИ, со ссылкой на братию Успенского монастыря в Одессе, сообщали о получении Градомским дачи в курортном поселке Грибовка стоимостью около миллиона долларов.
В список вошло несколько викарных архиереев, служащих на Донбассе. Архиепископ Новоазовский Варсонофий (Винниченко) прославился участием в праздниках «ДНР» под красными флагами.
Архиепископ Новоазовский Варсонофий (Винниченко) на годовщине референдума ДНР. Фото из соцсетей
Родившегося в Карелии митрополита Святогорского Арсения (Яковенко) в свое время подозревали в сотрудничестве с Игорем Гиркиным-Стрелковым, но официально эти сведения не подтвердились. Однако иерарх, служащий в Донецкой области, дал несколько интервью, в которых обвинил бывшего и.о. президента Украины Александра Турчинова в обстрелах «мирного» Славянска, когда город контролировался боевиками Гиркина. Арсений обещал даже на Страшном суде свидетельствовать против властей Украины.
В указе также названы викарий Горловской епархии УПЦ МП архиепископ Константиновский Паисий (Шинкарев), архиепископ Волновахский Амвросий (Скобиола) и архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий (Таранов). Все они следовали принципу «Кого власть — того и вера»: до апреля 2014 года были лояльны Украине, а затем перешли на сторону «ДНР/ЛНР» и РФ.
По данным издания «Левый берег», кандидатами на приостановку украинского гражданства являются еще шесть иерархов УПЦ МП. При этом российские «патриотические» телеграм-каналы распространяют списки кандидатов, куда входит уже большинство архиереев Московского патриархата в Украине.
Кто на очереди?
Под впечатлением от этой новости патриарх Кирилл 10 января собрал в московском Даниловом монастыре специальное совещание по Украине — впервые за десять с половиной месяцев. Совещание проходило за закрытыми дверями, в нем участвовали руководители высших синодальных учреждений РПЦ и специалисты по церковному пиару. В официальном коммюнике обращает на себя внимание доброжелательный тон по отношению к высшему руководству УПЦ МП — митрополит Онуфрий (Березовский) назван там «Блаженнейшим». Летом прошлого года тональность патриарха и московского синода была иной: 29 мая синод обличил УПЦ МП, осудившую позицию патриарха по СВО, в каноническом бунте, а 7 июня предостерег от «появления нового раскола».
Патриарх даже создал комиссию по подготовке к осуждению УПЦ МП, но быстро свернул ее работу, и сейчас на официальном сайте РПЦ нельзя найти упоминаний о ней.
Как утверждает этот сайт, приостановление гражданства Украины «может угрожать еще десяткам» архиереев. У Москвы — и в частности, у ее патриархии — теперь уже нет никаких рычагов, чтобы повлиять на эту ситуацию. Зато в случае выдворения этого сонма в РФ из него вполне можно будет создать «УПЦ в изгнании»…
Если подобно патриархии пофантазировать и допустить, что гражданства начнут лишать иерархов, которые не имеют пока российских паспортов, то можно, отталкиваясь от списка деятелей УПЦ МП, против которых Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в декабре экономические санкции, назвать как минимум несколько имен наиболее вероятных «лишенцев».
На первом месте там стоит главный спонсор церкви, миллиардер российского происхождения, недавно ставший протодиаконом, Вадим Новинский.
Вадим Новинский. Фото из соцсетей
Управделами УПЦ МП митрополит Антоний (Паканич) является фигурантом дела о попытке Виктора Януковича сместить тогдашнего предстоятеля УПЦ МП, неугодного Москве митрополита Владимира (Сабодана). Епископ Бахчисарайский Каллиник (Чернышов) предоставил в марте 2014 года свой храм под базу «зеленых человечков», а митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон (Поворознюк) (в отличие, между прочим, от своего донецкого коллеги) приехал 30 сентября в Кремль, чтобы лично присутствовать на церемонии принятия в состав РФ «четырех новых регионов».
Но безусловный фаворит всех санкционных списков против УПЦ МП — митрополит Павел (Лебидь), наместник оставшейся у этой церкви части Киево-Печерской лавры, которого в Украине прозвали Паша-Мерседес.
Его постоянные конфликты с правоохранителями после грубых нарушений ПДД на собственных лимузинах стали интернет-мемом. А еще в «послужном списке» Павла — оскорбления и насилие в отношении журналистов, многодневные застолья с олигархами, роскошный образ жизни, депутатство от «Партии регионов» и отрицание законности вхождения Крыма в состав Украины.
Павел Лебедь и Владимир Путин. Фото из архива
Правительство Порошенко в 2018 году уже подбиралось к Павлу, проведя обыск в его загородном особняке, где, помимо прочего, были найдены и предметы весьма деликатного свойства. Митрополиту, обладающему гигантскими связями и финансовыми ресурсами, тогда удалось отбиться.
Павел не меняет стиль жизни даже перед лицом вероятного ареста после того, как на это Рождество с амвона он обозвал предстоятеля ПЦУ «сущим бесом», а украинскую власть — «Иродом, убивающим миллионы людей».
В тот же день из своих покоев в Киево-Печерской лавре он дал интервью киселевским «Вестям недели» о «гонениях на каноническую церковь».
Вероятно, в Киеве рассматривают таких заслуженных бойцов церковно-идеологического фронта как часть обменного фонда в военных условиях, поэтому обращаются с ними довольно деликатно.
Цена упущенного времени
«Сеть УПЦ МП идеальна для массовой пропаганды», — убеждал своих кураторов в АП РФ лидер Ассоциации православных экспертов РПЦ и тогдашний завотделом Украины в затулинском Институте стран СНГ Кирилл Фролов. В наши дни
его взломанная переписка стала ценной дорожной картой для СБУ и других украинских служб, занимающихся поиском «опорных пунктов» РФ под крышей УПЦ МП.
Московская пропаганда пытается раздуть тему «гонений на церковь» для усиления мотивации на случай новой попытки «освобождения Киева».
Рождество в Лавре. Фото: Lavra.ua
ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Источник: Новая газета
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