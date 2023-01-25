 

«Попытки отменить целую культуру – шовинизм и варварство»: оргкомитет «Золотой малины» высказался против антироссийских санкций

25.01.2023, 17:33, Разное
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Российские киноделы всегда будет желанными гостем на всех церемониях награждения «Золотой малины», заявили в организационном комитете этой премии, раскритиковав антироссийские санкции в сфере искусства.

– Невозможно отменить целую культуру. Любые подобные попытки – это шовинизм и удивительное в XXI веке варварство, – заявил председатель оргкомитета «Золотой малины» Джон Уилсон в комментарии ИА «Панорама» – Наши двери для вас всегда открыты.

По словам Уилсона, оргкомитет «с нетерпением ждет» представителей российского кинематографа в этом году. Он отметил, что последние вышедшие фильмы – «Чебурашка», «Ёлки-9», «Максимальный удар» – заслуживают «большего, чем просто кассовые сборы».

Golden Raspberry Awards – церемония награждения киноделов за вклад в киноискусство, альтернативная церемонии «Оскар», проводится за день до него. Следующая церемония состоится 11 марта 2023 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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