Попробуйте лак для волос или новую прическу: что такое послеродовая челка и советы, как за ней ухаживать

Разного рода неприятности, связанные с состоянием кожи, волос, ногтей и пр., у женщин могут проявляться не только во время беременности, но и после родов. И наиболее неприятным из таких симптомов считается выпадение волос. После родов волосы, как известно, часто истончаются. Через несколько недель или месяцев после появления на свет ребенка молодая мама может заметить, что у нее появилась так называемая послеродовая челка.

Что такое послеродовая челка

Послеродовой называют челку с неуправляемыми короткими прядями волос, расположенными вдоль передней линии роста. Выглядит такая челка некрасиво. Но беспокоиться в случае ее появления не стоит. Послеродовая челка на самом деле — хороший признак. Ее наличие свидетельствует о том, что волосы начали активно отрастать. Навсегда послеродовая челка, конечно же, в последующем не остается. К тому же такую челку при желании можно укладывать довольно-таки красиво.

Почему появляется послеродовая челка

Выпадение волос после родов, к сожалению, встречается очень часто. Вызывается оно гормональными изменениями, влияющими на цикл роста волос. Как только волосы после родов начинают возвращаться к своему нормальному состоянию, и появляется послеродовая челка.

Во время беременности в организме женщины содержится очень много прогестерона и эстрогена. Эти вещества увеличивают скорость роста волос и уменьшают их выпадение. Именно поэтому во время беременности многие женщины замечают, что их волосы стали гуще и быстрее отрастают. После родов волосы возвращаются к тому состоянию, в котором они были до беременности.

Как укладывать послеродовую челку

Здоровье маленького ребенка, как известно, сильно зависит от здоровья его матери. Поэтому после родов за своим организмом женщине нужно следить максимально тщательно. Никаких уходовых средств, которые могли бы повредить ребенку, специалисты использовать, конечно же, категорически не рекомендуют.

Вместо средств по уходу за волосами в этот период, к примеру, стоит использовать натуральные составы, придающие им объем и густоту. При этом лучше, если продукты будут содержать протеины. Кондиционеры кормящим женщинам также использовать не рекомендуется. Такие средства делают и без того тусклые и истонченные волосы тяжелыми.

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Лак для волос и другие средства сильной фиксации

При укладке послеродовой челки специалисты рекомендуют использовать лак для волос. В этом случае укладка будет держаться дольше. Чтобы создать укладку, челку сначала зачесывают назад зубной щеткой. После этого ее сбрызгивают лаком. Зачесывать послеродовую челку специалисты рекомендуют пробовать в разных направлениях. Часто случается так, что в какую-то сторону такая челка ложится лучше.

Укротить короткие волоски могут помочь также средства для контроля кончиков или гели. Такие средства также должны относиться к группе составов сильной фиксации. В противном случае красивой укладки не получится.

Фен и плойка: можно ли использовать

Использовать горячие способы укладки послеродовой челки специалисты крайне не рекомендуют. От плойки, к примеру, точно стоит отказаться. Феном пользоваться можно, но не на самом горячем режиме. Повредить послеродовую челку, к сожалению, можно очень просто. В случае повреждения же она, конечно, будет смотреться в последующем еще хуже.

Обязательна ли укладка

С правильной укладкой послеродовая челка может смотреться достаточно красиво. Однако делать укладку волос в данном случае все же необязательно. Вместо укладки можно использовать, к примеру, ободок. С помощью такого аксессуара несложно создавать очень эффектные прически. Также можно выбрать какую-нибудь очень короткую стрижку, к примеру пикси. В такой стрижке послеродовая челка будет заметна гораздо меньше.

Насколько долго может держаться послеродовая челка

Проблема послеродовой челки у большинство женщин сохраняется обычно не слишком долго. Конкретного срока, однако, точно назвать нельзя. Все зависит от индивидуальных особенностей организма женщины. Обычно пропадает послеродовая челка через 6-9 месяцев после родов. Волосы приобретают тот же вид, что и до беременности.

Полезные советы

Чтобы волосы приобрели привлекательный вид как можно быстрее, после родов женщине рекомендуется придерживаться некоторых рекомендаций. К примеру, обязательно следует выбрать для себя сбалансированную диету. За разработкой такой диеты, конечно, лучше обратиться к специалисту. Также в дополнение к натуральным уходовым средствам можно приобрести и состав, предназначенный для ускорения роста волос.

Ухаживать в послеродовой период нужно не только за самими волосами, но и за кожей головы. Конечно же, это также должны быть средства на натуральной основе. Уходовые составы помогут избежать, к примеру, таких проблем, как появление перхоти и сухость кожи головы. Это могут быть сыворотки, скрабы, успокаивающие масла.