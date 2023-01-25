Овны, радуйтесь на вашей улице праздник: Таро-прогноз на февраль 2023-го

Согласно предсказаниям тарологов, февраль окажется одним из самых благоприятных месяцев в году для представителей сразу всех знаков зодиака. Особенно повезет тем людям, кто не привык останавливаться на достигнутом или сидеть сложа руки, ожидая глобальных изменений. О том, что сулят ближайшие 28 дней именно вам, читайте в нашей статье.

Овен

Согласно карте “Счастье”, наконец праздник придет на улицу к Овнам. Приятные события будут происходить одно за другим, поэтому можно не сомневаться, что это заметно улучшит самочувствие представителя знака. Главное, не сбейте позитивный настрой, начав думать о негативных вещах, которые с большой долей вероятности даже не произойдут. Деловые люди могут смело назначать на февраль подписание важных контрактов – все сделки завершатся взаимной выгодой. Также не стоит забывать, что эйфория может подтолкнуть вас на свершение на самых разумных поступков, поэтому старайтесь не забывать о здравом смысле.

Телец

“Повешенный” в раскладе говорит Тельцам о том, что в феврале следует начать заниматься непривычной деятельностью – это позволит добиться успеха практически в любых начинаниях, а заодно и заполучить положительную репутацию в обществе. Поэтому не стоит бояться альтернативных путей решения задач, ведь именно тот, кто выходит за грани стандартов, обычно и диктует условия игры. Также февраль окажется крайне благоприятным месяцем для того, чтобы отправиться в отпуск вместе с семьей. Подобная поездка не только восстановит ваши физические и духовные силы, но и позволит укрепить взаимоотношения с близкими.

Близнецы

Умение подстраиваться под ситуацию окажется одним из самых важных для Близнецов в феврале – об этом говорит аркан “Император”. Настоятельно рекомендуется избегать споров и скандалов с близкими родственниками, ведь они будут иметь далеко идущие последствия. Ну а чтобы добиться успеха в достижении поставленной цели, представителям знака следует задуматься о “прокачке” своего навыка красноречия. Особенно это касается тех ситуаций, когда человек хочет заслужить внимание представителя противоположного пола. Старайтесь сохранять нотку таинственности при общении с партнером, чтобы он не потерял к вам интерес.

Рак

А вот Рака в феврале ожидает месяц новых идей и озарений – это предсказание карты “Императрица”. Имейте в виду, что достигнуть всего и сразу вам не удастся, поэтому следует расставить приоритеты и сосредоточиться на достижении той цели, которая, по вашему мнению, является самой важной. При решении важных задач опирайтесь только на интуицию, а не советы окружающих. Также рекомендуется отказаться от беспочвенных страхов, ведь если вы будете подпитывать их мысленно, то они могут стать серьезным препятствием на пути к поставленной цели. Благотворительность также принесет свои плоды, если Рак будет заниматься ею от чистого сердца.

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Лев

Согласно аркану “Маг”, главным девизом Льва на ближайший месяц станут слова: “Что посеешь, что и пожнешь”. В целом февраль обещает принести стабильность и процветание тем людям, кто стремится каждый день делать чуточку больше, нежели вчера. Однако не стоит забывать, что на пути к поставленной цели могут возникать непредвиденные обстоятельства, которые придется учитывать, вводя корректировки в планы. Ну и об отдыхе не стоит забывать, ведь частое переутомление рано или поздно приведет к потере мотивации для движения вперед.

Дева

В феврале Дева будет много времени размышлять по поводу того, какой именно путь ей следует выбрать. Чтобы не ошибиться, рекомендуется обратиться за советом к мудрому наставнику – представителю старшего поколения. Также аркан “Умеренность” говорит о том, что представителям знака следует задуматься о поиске дополнительного источника дохода – это позволит исключить вероятность появления проблем с финансами. В любовной сфере одиноких Дев ожидают благоприятные сдвиги, главное, не бойтесь признаться партнеру в своих чувствах.

Весы

Аркан “Отшельник” рекомендует Весам замедлиться в феврале, чтобы как следует поразмышлять над важными вопросами. Помните, что все ключи, необходимые для открытия тех или иных дверей в чертогах разума, находятся в глубинах вашего подсознания, однако отыскать их, не отстранившись от мирской суеты, вряд ли удастся. Также карта утверждает, что ближайший месяц окажется крайне благоприятным для посещения психолога. Не пренебрегайте этой возможностью, если в вашей семье давно назревает какой-то конфликт.

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Скорпион

В феврале основное внимание Скорпиона будет сосредоточено на профессиональной сфере деятельности – предсказание карты “Башня”. Вероятно, кто-то или что-то помешает вам достигнуть поставленных результатов, однако не стоит отчаиваться раньше времени. Все проблемы разрешатся ближе к концу месяца, главное – не наделать глупостей до этого момента. Особенно не рекомендуется брать кредиты или занимать деньги у знакомых – это лишь приведет к финансовым сложностям, которые спровоцируют стресс и беспокойства.

Стрелец

Если верить карте “Звезда”, Стрельцов в феврале ожидает достаточно легкий месяц, который будет наполнен любовью и уважением со стороны близких людей. В решении важных вопросов старший аркан советует положиться на шестое чувство, ведь советы окружающих могут оказаться не так полезны, как им кажется. Особенно повезет одиноким представителям знака: вас ожидает знакомство с влиятельной, но в то же время чуткой персоной, которая будет не против построить крепкие отношения, если вы не побоитесь проявить инициативу.

Козерог

Энергия Козерога в феврале будет буквально бить через край – об этом говорит карта “Жрец” в раскладе Таро. Отныне представители знака смогут покорить любые вершины. Для этого понадобится всего лишь приложить достаточное количество усилий и сохранять уверенность в завтрашнем дне. Чтобы завоевать внимание представителей противоположного пола, старший аркан советует Козерогу проявлять доминацию, а также не бояться заявить во всеуслышание о своих желаниях. Даже если вам кажется, что общество вас осудит, не стоит сомневаться, что найдутся люди, которым ваши идеи окажутся по душе.

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Водолей

Интересный месяц ждет в феврале и Водолея – об этом говорит “Суд” среди старших арканов. Однако важно помнить, что не все спонтанные поступки приведут вас к желаемому результату. Иногда придется отказаться от некоторых идей в угоду стабильности. Впрочем, не стоит расстраиваться, ведь судьба то и дело будет подбрасывать вам различные возможности – достаточно будет лишь вложить энергию, чтобы достигнуть той или иной цели. Главное, не перегибайте с постановкой задач на ближайший месяц, иначе очень скоро вы рискуете перегореть. Отдых вместе с любимым человеком – наилучший способ восстановить силы.

Рыбы

Согласно карте “Фортуна”, Рыб в феврале ожидает закрепление позиций практически во всех сфера деятельности. Особенно благоприятно будут складываться дела, связанные с бизнесом. В течение ближайших четырех недель вам предстоит принять участие в важном разговоре, исход которого определит дальнейший вектор развития жизни. Чтобы не наделать досадных оплошностей, рекомендуется чаще прислушиваться к шестому чувству, а также не бояться пожертвовать чем-то малым ради получения нечто большего. А еще аркан советует Рыбам отпустить прошлое, если оно уже давно утратило свою ценность.