Путин и Собянин открыли кластер “Ломоносов” – флагман инновационного центра МГУ

Новый кластер станет достойным подарком для студентов в 268-й день рождения Московского государственного университета имени Ломоносова, отметил Собянин.

По его словам, нынешнее поколение столичных студентов внесет свой вклад в успех кластера “Ломоносов”. Там разместятся компании, которые ведут научно-техническую и внедренческую деятельность, уточнил градоначальник.

Для студентов и аспирантов в кластере организуют пространства коворкингов. Молодые ученые смогут участвовать в акселерационных программах для развития инновационных проектов.

“Учеба в вузе — прекрасная пора. Время получать новые знания и расширять кругозор. Строить планы и мечтать о высоком. Время любить, дружить, наслаждаться молодостью и жизнью. Поздравляю с Днем российского студенчества!” – написал Собянин в своем телеграм-канале.

В кластере разместились лаборатории высокотехнологичных компаний, конференц-залы и выставочные пространства. Также там действуют сервисные компании по инжинирингу, промышленному дизайну, центры сертификации интеллектуальной собственности.

Решение о создании Инновационного научно-технологического центра МГУ “Воробьевы горы” было принято в начале 2021 года правительством России и Московским государственным университетом. В ближайшие несколько лет на территории главного вуза страны будут работать сотни научных лабораторий и инновационных компаний.