Скандалы: Внимание к деталям

Россию захлестнула волна автомобильных угонов

Правоохранительные органы и страховые компании бьют тревогу: в России начали чаще угонять автомобили. Силовики утверждают, что злоумышленники всё чаще и чаще похищают машины под заказ: этот тренд набирает обороты в условиях сложившегося на российском рынке дефицита машин. Другое распространённое направление – угон транспортных средств для разбора на запчасти. Защититься от таких неприятностей крайне сложно, а в ряде случаев – невозможно.

Согласно статистике компании «АльфаСтрахование», количество угонов к концу 2022 года стало заметно возрастать. Аналитики отметили, что по сравнению с предыдущими месяцами рост числа заявляемых убытков ежемесячно составляет 25 процентов.

Наиболее угоняемыми остаются машины среднего ценового сегмента. Исключением, пожалуй, стала лишь Северная столица: в Санкт-Петербурге в конце 2022 года значительно увеличилось количество краж автомобилей высокого ценового сегмента.

По данным страховщиков, абсолютное первенство в топ-10 самых угоняемых автомобилей в России по итогам минувшего года принадлежит марке Hyundai. Речь идёт о моделях Santa Fe (14 процентов), Creta (5 процентов), Palisade (5 процентов), Sonata (4 процента), Tucson (4 процента) и Solaris (3 процента). Также в первой десятке значатся Kia Sorento (5 процентов) и Kia Sportage (4 процента).

Источники «Октагона» в силовых структурах сразу двух регионов Поволжья и Центральной России сообщили, что сегодня особую популярность вновь обретает хищение автомобилей под заказ.

– Имеются в виду ситуации, когда человек осознанно обращается к тем или иным организованным преступным группам с просьбой пригнать ему конкретный автомобиль в конкретной комплектации. Особенность нынешнего периода заключается в том, что если раньше машины угонялись под заказ исключительно для дальнейшей эксплуатации, то сейчас такие экземпляры зачастую разбираются на запасные части, – рассказал один из собеседников издания.

По его словам, это происходит, как правило, в тех случаях, когда собственник дорогостоящего авто не может найти важные узлы и агрегаты для своей машины. В нынешней санкционной реальности, когда поставки автомобилей большинства брендов, а также запасных частей к ним оказались заблокированы, такая тенденция получает всё большее распространение.

Машины под заказ сейчас угоняют именно на запчасти, подтвердила в разговоре с корреспондентом «Октагона» автомобильный эксперт Юлия Каблинова. Когда с рынка «посыпались» привычные автопроизводители, это было ожидаемым следствием.

– Поэтому покупатели таких краденых авто, как правило, берут их не для того, чтобы ездить, а именно для того, чтобы продать на запчасти либо использовать в ремонте аналогичных автомобилей, – пояснила она.

«Такие машины часто приобретают, например, покупатели из таксопарков, где формат амортизации машин требует постоянной замены запчастей, а такие вот угнанные используются в качестве “доноров” для такси. История с такси, кстати, не новая, просто сейчас её масштабы существенно увеличились», — Юлия Каблинова, автомобильный эксперт

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов уверен, что рост числа угонов бьёт и по самим страховщикам. Как он говорит, сейчас страховые компании практически перестали ремонтировать автомобили по причине недоступности легальных запасных частей.

– Таких запчастей в достаточном количестве на рынке просто нет, поэтому доля ремонта в ОСАГО уменьшилась практически до нуля. Государство пока ничего не хочет менять в плане – требования к ремонту автомобилей остаются прежними. При этом легальный ремонт стал практически невозможен. Не потому, что страховые компании такие плохие, а потому, что они зарегулированы и не могут использовать детали, имеющие непонятное происхождение, – отметил эксперт.

В то же время львиная доля запчастей, которые продаются сегодня на «разборках» и через сайты объявлений, имеют криминальное происхождение, добавил он:

– Допустим, оригинальное лобовое стекло на Audi сегодня можно ждать полгода. Про его стоимость даже не спрашивайте – она абсолютно безумная! Соответственно, дефицит запчастей привёл к резкому спросу на б/у детали с «разборок». Некоторые недобросовестные «разборщики» начали пользоваться услугами криминальных поставщиков.

Пётр Шкуматов также полагает, что установить происхождение таких запчастей практически невозможно. В начале криминальных схем всегда стоит спрос на запчасти, бывшие в употреблении, потому что новых деталей просто-напросто нет.

Недобросовестные «разборщики» даже формируют списки конкретных моделей автомобилей, которые особенно востребованы.

Существование чёрных разборов подтвердил и руководитель одного из техцентров в Самарской области, пожелавший сохранить инкогнито. По его словам, запросы на те или иные зачасти поступают практически ежедневно.

– Сначала «железки» на многие модели, особенно немецкие, стали очень дорогими: некоторые позиции подорожали в 5–10 раз. Затем они вовсе исчезли с рынка. Но если есть спрос, значит, будет и предложение. Угоны под заказ становятся массовым явлением именно по этой причине, – объяснил он.

Угонами под заказ занимается особая каста криминальных профессионалов, поделился с «Октагоном» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Причём практически всегда в таких случаях угоняются конкретные автомобили:

– Вычисляются они довольно легко – расшифровать комплектацию автомобиля можно при помощи VIN-номера. База таковых имеется у огромного количества различных контрагентов – у автосервисов, магазинов, дилеров. Теоретически потенциальному покупателю угнанного автомобиля подобрать машину можно очень тщательно и под себя, хотя это, как вы понимаете, преступление.

Эксперт указал на то, что подобными угонами занимаются чаще всего профессиональные команды, поэтому уберечься от них практически невозможно. Кроме того, такие машины часто уезжают из Москвы в отдалённые регионы, в том числе на Кавказ.

Антону Шапарину оппонирует президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. По его мнению, сегодня всё же реже угоняют машины для того, чтобы в дальнейшем их эксплуатировать.

«Во-первых, если человек заказывает угон автомобиля, он автоматически становится участником преступной схемы. Во-вторых, рано или поздно его автомобиль с перебитыми номерами всё равно будет найден, и его придётся вернуть. Потому и угоняют машины чаще всего для последующего разбора на запчасти», — Виктор Травин, президент Коллегии правовой защиты автовладельцев

Собеседник издания советует автолюбителям страховать по каско не только новые машины, как это принято в России. Он уверен: сегодня в зоне криминального интереса оказываются даже пятилетние автомобили, особенно если на них недавно были установлены новые запасные части.

По оценкам Виктора Травина, ситуация может кардинально измениться в тот момент, когда страховщики, терпящие внушительные убытки от массовых угонов, «взвоют» и заставят государство обратить внимание на эту проблему. Это будет означать, что либо силовикам придётся максимально активизировать свою работу по поиску угнанных транспортных средств, либо страховой рынок будет ожидать неминуемая гибель, но допустить реализацию такого сценария государство вряд ли захочет.

Михаил Белый

Оригинал материала: “Октагон”