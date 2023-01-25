Apple добавит новую функцию в камеру iPhone 15 Pro

Флагман компании Apples 2023 года iPhone 15 Pro будет оснащен пятикратным оптическим зумом и перископическим объективом.

Инсайдер Джефф Пу утверждает, что Apple уже начала переговоры с китайской компанией Zhejiang Lante Optics о производстве необходимых телеобъективов для своего нового iPhone. Американский технологический гигант в настоящее время изучает состояние прототипов. Ожидается, что окончательное решение Apple примет в мае.

Джефф Пу заявил, что Apple готово сразу заказать 100 миллионов модулей Zhejiang Lante Optics, если они достигнут соглашения. Скорее всего, в этом количестве заложен и возможный брак и комплектующие для следующих поколений смартфонов.

В СМИ уже появлялись слухи о перископической камере iPhone 15s, а также сенсорных кнопках вместо физических для управления громкостью и питанием.

Журналисты также обсуждали план компании Apples повысить цену на iPhone 15 Pro, чтобы увеличить продажи iPhone 15 Plus.