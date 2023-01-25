В работе всех сервисов Microsoft произошел глобальный сбой

Пользователи корпорации Microsoft по всему миру сталкиваются с проблемами при использовании различных онлайн-сервисов. О проблеме пишет TechCrunch.

Outlook, Teams и Microsoft 365, Azure, Microsoft Store, LinkedIn, GitHub и другие столкнулись с проблемами. Ключевым является облачный провайдер Azure, поскольку в нем на выделенных серверах размещаются многие другие сервисы, предоставляемые ИТ-компаниям по всему миру.

Microsoft 365 уже признал проблему на своем официальном аккаунте в соцсетях По словам команды корпорации, на данный момент пользователи могут столкнуться с отсутствием доступа к некоторым функциям Microsoft 365. В заявлении Microsoft говорится: “Мы выявили потенциальную сетевую проблему и в настоящее время изучаем данные телеметрии, чтобы определить дальнейшие шаги по ее устранению”.

TechCrunch напоминает читателям, что на прошлой неделе были уволены около 10 000 сотрудников компании Microsoft.