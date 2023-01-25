Джастин Бибер продал права на свои песни за 14 миллиардов рублей

Канадский певец Джастин Бибер продал авторские права на свои произведения британской компании Hipgnosis Songs Capital, которая является совместным предприятием компании Hipgnosis Song Management и инвестиционного фонда Blackstone. По информации издания Billboard, сумма сделки составила порядка 200 миллионов долларов (почти 14 миллиардов рублей).

По условиям соглашения, артист должен передать 100% авторских прав на все свои композиции, выпущенные до 31 декабря 2021 года. В сделку входит и последний альбом Джастина под названием “Justice” (“Правосудие”). Глава Hipgnosis Songs Capital Мерк Меркуриадис отметил:

Влияние Джастина Бибера на мировую культуру за последние 14 лет было поистине поразительным. В свои 28 лет он является одним из немногих определяющих артистов эпохи потокового вещания, которая оживила всю музыкальную индустрию, увлекая за собой лояльную и всемирную аудиторию в путешествие от подросткового феномена до культурно значимого артиста.

В период с 2010 по 2021 год Джастин Бибер выпустил шесть студийных альбомов. На его счету также несколько десятков синглов. Также в 2010 году певец выпустил автобиографическую книгу “Первый шаг к вечности: моя история”.

Billboard подчеркивает, что эта покупка входит в число крупнейших сделок, когда-либо заключенных с артистами до 70 лет. В прошлом году Джастин Тимберлейк, Найл Роджерс, Кенни Чесни, Нил Янг и Нелли Фуртадо тоже продали права на часть своих песен Hipgnosis.

Ранее Джастин Бибер обвинил компанию H&M в несанкционированной продаже мерча. Певец заявил, что не давал согласие на использование брендом его имиджа.