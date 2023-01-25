 

Джастин Бибер продал права на свои песни за 14 миллиардов рублей

25.01.2023, 16:26, Разное
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Канадский певец Джастин Бибер продал авторские права на свои произведения британской компании Hipgnosis Songs Capital, которая является совместным предприятием компании Hipgnosis Song Management и инвестиционного фонда Blackstone. По информации издания Billboard, сумма сделки составила порядка 200 миллионов долларов (почти 14 миллиардов рублей). 

По условиям соглашения, артист должен передать 100% авторских прав на все свои композиции, выпущенные до 31 декабря 2021 года. В сделку входит и последний альбом Джастина под названием “Justice” (“Правосудие”). Глава Hipgnosis Songs Capital Мерк Меркуриадис отметил: 

Влияние Джастина Бибера на мировую культуру за последние 14 лет было поистине поразительным. В свои 28 лет он является одним из немногих определяющих артистов эпохи потокового вещания, которая оживила всю музыкальную индустрию, увлекая за собой лояльную и всемирную аудиторию в путешествие от подросткового феномена до культурно значимого артиста. 

В период с 2010 по 2021 год Джастин Бибер выпустил шесть студийных альбомов. На его счету также несколько десятков синглов. Также в 2010 году певец выпустил автобиографическую книгу “Первый шаг к вечности: моя история”.

Billboard подчеркивает, что эта покупка входит в число крупнейших сделок, когда-либо заключенных с артистами до 70 лет. В прошлом году Джастин Тимберлейк, Найл Роджерс, Кенни Чесни, Нил Янг и Нелли Фуртадо тоже продали права на часть своих песен Hipgnosis.

Ранее Джастин Бибер обвинил компанию H&M в несанкционированной продаже мерча. Певец заявил, что не давал согласие на использование брендом его имиджа.


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