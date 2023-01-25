Ким Кардашьян преследует сталкер — звезда уже подала на него в суд

Ким Кардашьян находится в постоянном стрессе. Звезду начал преследовать сталкер. Ким заявила, что мужчина неоднократно приходил к ней домой и называл “женой”. По информации TMZ, однажды преследователь даже отправил ей бриллиантовое кольцо и ключи от своего гостиничного номера. Сообщается, что мужчину зовут Джомони Виктор Зиглер.

Ким утверждает, что он также размещал откровенные публикации о ней в социальных сетях. В судебных документах Кардашьян признается, что преследования начались в декабре прошлого года. Слушание по делу должно состояться в следующем месяце. Пока судья запретил Зиглеру приближаться к звезде.

Особенно переживать за Ким стоит только потому, что у Зиглера криминальное прошлое. Ранее на мужчину уже писали заявления по статьям о стрельбе и угрозах. Сам же Виктор Зиглер утверждает, что его действия были спровоцированы эмоциональным стрессом.

Ранее Ким Кардашьян провела двухчасовую лекцию в Гарвардской школе бизнеса (HBS). Во время выступления известная бизнес-вумен рассказала о своей истории успеха и обсудила коммерческую составляющую бренда корректирующего белья Skims. На лекции также присутствовал соучредитель марки Йенс Греде, который тоже обратился к студентам.