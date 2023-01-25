 

Путин включил в задачи госполитики борьбу с нецензурными выражениями и иностранной лексикой

25.01.2023, 16:25, Новости дня
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В Основы государственной культурной политики включена борьба с нецензурными словами и излишним использованием иностранной лексики, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Указ дополнил подраздел документа о мерах языковой политики пунктами о защите и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение нецензурной лексики) и противодействие излишнему использованию иностранных слов, передает ТАСС.

Также глава государства включил обеспечение культурного суверенитета в основные цели государственной политики в этой сфере.

В число целей, в частности, включены «обеспечение культурного суверенитета РФ» и «повышение роли РФ в мировом гуманитарном и культурном пространстве».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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