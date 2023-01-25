Путин назвал многообразие культурным кодом России

Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами МГУ заявил, что единство и многонациональность в стране «впитались с молоком матери».

«(Наш культурный код) – в многообразии, потому что Россия рождалась как единое централизованное государство, как многонациональное и как многоконфессиональное государство, у нас это, по сути, с младых ногтей, с молоком матери все впитывалось», – передает ТАСС.

Ранее Путин на встрече со студентами в МГУ подчеркнул, что россияне не идеальны, но никогда не додумывались «отменять» произведения выдающихся зарубежных авторов.

Путин в среду встретился со студентами МГУ имени М. В. Ломоносова и поздравил их с отмечаемым 25 января Татьяниным днем (День российского студенчества) и пожелал, чтобы результаты их научных трудов шли на пользу государству, а в жизни была яркая любовь и дружба.

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