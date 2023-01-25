«Плесени принадлежит мир»

Штрихи к портрету депутата Андрея Медведева — человека, позвавшего «Вагнер» на спектакль Лии Ахеджаковой, а теперь взявшегося за Валерия Меладзе.

«Если Ахеджакова будет выступать в сопровождении «музыкантов», то может получиться очень неплохой перформанс. Лия Меджидовна, а вам нравится «Вагнер?» — вот такой провокативный пост появился 27 декабря в телеграм-канале вице-спикера Мосгордумы и одновременно заместителя главы дирекции информационных программ «Вести» на ВГТРК Андрея Медведева, а уже через три дня Выборгский ДК отменил назначенный на 4 января спектакль «Мой внук Вениамин» с Ахеджаковой в главной роли. Официально — под предлогом ремонта здания.

К тому времени Медведев оставил в своем канале со 150 тысячами подписчиков пять сообщений, полных негодования по поводу возможности народной артистки РФ выступать на родине. К травле немедленно подключились дружественные ресурсы — от «Царьграда» до разного рода телеграм-помоек с «патриотическим» позиционированием. У канала вице-спикера высокий индекс цитирования, так что репосты не заставили себя ждать.

При этом хамоватый намек Медведева трудно было не понять: срывов спектаклей или кинопремьер, не угодивших чем-то тем или иным радикальным движениям, новейшая история искусств знает много. SERB срывал постановки «Театра.Doc», гееборец Тимур Булатов — спектакль Форум-театра на Фонтанке о репрессиях в СССР и сеансы «Артдокфеста»… Но первые и второй — ярко окрашенные фрики, тут же инициатором несостоявшегося «перформанса» стал вроде бы человек из другого ареала обитания — менеджер госСМИ и парламентарий в одном лице.

Лия Ахеджаков. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Депутат из «ящика»

47-летний Андрей Медведев — депутат сравнительно молодой: в Мосгордуме всего три года, год — вице-спикер. Шел на выборы как самовыдвиженец, однако, согласно документам избиркома, получил 16,5 млн на избирательную кампанию из «Фонда поддержки будущих поколений», адрес регистрации которого (Банный переулок, 3) совпадает с адресом регистрации «Единой России».

До начала военной операции в Украине как блогер имел относительно скромную для медийной персоны аудиторию — 41 тысячу подписчиков. Стремительный рост их числа, как и у всего Z-сегмента платформы, начался с 24 февраля. Сейчас неутомимый автор публикует по три–пять постов ежедневно, получая в день от трех до 19 репостов.

Тематика сходна с набором тем так называемых военкоров: комментарии к фронтовым новостям, умеренная критика командования, требование ужесточить миграционную политику, хейт по отношению к противникам СВО и уехавшим в знак несогласия с ней. Это, разумеется, не единственная точка приложения депутатской активности.

Вот член сразу пяти комиссий Мосгордумы комментирует путинскую пресс-конференцию: «Донбасс не мыслил себя вне России. Это исторически русские территории. Но их запихнули в Украину Ленин и большевики. Создав прежде не существовавшее государство».

А вот напутствует столичного омбудсмена Татьяну Потяеву: «Люди будут терять работу и начнут обращаться в аппарат Уполномоченного. Хотелось бы, чтобы Вы обратили внимание на эту потенциальную проблему. Неустроенный человек не всегда благостно настроен в отношении власти».

Вот в годовщину вывода советских войск из Афганистана одобряет их ввод туда: «Ввод войск был решением верным. Оставим ошибки в стороне. Посмотрим на прочие результаты. Война в Афганистане не была проиграна».

В ноябре 2021 года, когда после смерти Николая Губенко депутаты поддержали кандидатуру Медведева на пост вице-спикера, им пришлось попутно принять законопроект, по которому зампред Мосгордумы может совмещать депутатскую деятельность с основной профессией. Ведь основная деятельность Медведева — не в парламенте, а в «ящике».

«Мастера обмана»

Карьера будущего пропагандиста началась в 1996 году на телеканале МТК, в том же году выпускник журфака МГУ перешел на «ТВ-6 Москва» в программу «Дорожный патруль», недолго работал во «Времечке», затем ушел на НТВ, где появлялся в программах «Криминал», «Чистосердечное признание», «Сегодня». В 2000 году приходит на ВГТРК, с которой связан основной отрезок жизни Медведева. Поначалу продолжает заниматься криминальными новостями в программе «Вести. Дежурная часть», затем в качестве военного корреспондента едет в Чечню, Косово, Палестину, Ирак, Афганистан, Южную Осетию…

С 2014 года — замруководителя дирекции информационных программ «Вес­ти». Некоторое время ведет ток-шоу «Спе­циальный корреспондент», уделяя большую часть эфира вопросам внешней политики, однако рейтинг проекта неуклонно снижался, в итоге программа была закрыта. Был назначен главным редактором объединенной редакции, включающей «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Радио Культура». Попутно сотрудничает с RT.

Саида Медведева. Фото: ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин

Если на стезе телеведущего Медведев не столь ярок, как его коллеги от Попова до Киселева, то в жанре докфильма он — звезда. Это наследственное: мать пропагандиста — Саида Медведева — продюсер многочисленных телефильмов, в том числе «Плесень»

(лауреат антипремии «Клуба телепрессы» «За агрессивную развлекательную антинаучность», главный тезис: «Плесени принадлежит мир») и «Президент» (полнометражный фильм Владимира Соловьева, который Станислав Белковский назвал, «вероятно, самым дорогим из всех, снятых Кремлем»). Она же продюсировала и нашумевший фильм «Вода», в котором Медведев-сын выступил как сценарист. Судя по титрам, поддержали создание фильма миллиардеры Василий Анисимов и Алишер Усманов.

Эта лента получила три премии ТЭФИ, премию «Лавр» — и резкую критику научного сообщества. В бюллетене № 2 Комиссии по борьбе с лженаукой РАН она названа пасквилем на мировую науку. Там же приводится ссылка на одного из спикеров фильма — нобелевского лауреата Курта Вютриха, который рассказал, что съемки длились час, но в фильм включили лишь три малозначительных фрагмента по 20 секунд. «Его рассказ мастеров обмана мало интересовал. Им было важно назвать в этом пасквиле имя крупного уважаемого ученого», — указано в бюллетене.

Постер фильма «Вода», в котором Медведев выступил сценаристом

Из фильма изумленный зритель узнает, что вода имеет память, реагирует на агрессивные фразы, что во время приема ванны кожа впитывает полтора литра жидкости и что якобы вода — единственное вещество на планете, которое может находиться в жидком, твердом и газообразном состоянии.

В 2014 году выходят еще два дока по сценарию Медведева: «Большая игра» — о «цветных революциях» (рейтинг фильма оказался столь незначительным, что «Кинопоиск» не может его измерить), а также более известный — «Проект «Украина», основная мысль которого бесхитростна и полностью выражена названием: Украина — искусственно созданное государство, буфер между Россией и Западом, украинский язык также создан искусственно, равно как и сам этнос.

В фильме можно услышать, например, такой тезис о киевской историографии: «Публицист Грушевский (академик Михаил Грушевский, основатель украинской исторической науки. — Ред.) за хорошие деньги начинает переписывать историю, делает он это по заказу австро-венгров. На гранты». Это весьма содержательное высказывание принадлежит украинскому журналисту Владимиру Скачко — ярому критику Майдана и постоянному гостю программ Владимира Соловьева.

Открытия, сделанные в фильме, Медведев впоследствии облек и в письменную форму: в 2015 году в издательстве «Эксмо» вышла его книга «Подлинная история русского и украинского народа». Это чтение долгое и не очень занимательное, однако в тексте можно найти бриллианты публицистической мысли: «Есть распространенное мнение, что украинский национализм и украинское государство — это проект австрийского генерального штаба, запущенный в годы Первой мировой войны. Но Первая мировая давно закончилась. И Вторая тоже. А проект живет».

Основная мысль книги не нова: «англичанка гадит». Еще раз плодовитый автор вернется к этой мысли через год, выпустив в том же издательстве солидный труд «Война империй. Тайная история борьбы Англии против России», за который получил премию Союзжура РФ «Золотая полка российской журналистики». И еще раз — весной 2022 года, когда на канале «Россия 1» вышел фильм «Война империй» (Андрей Медведев — режиссер, его мать — продюсер). Лента посвящена «желанию Запада вытеснить Россию из зон ее жизненных интересов».

С 2009 года несколько лет Андрей Медведев также числился совладельцем кинокомпании «Мастерская» на паях со своей матерью, которая до настоящего времени является единоличным владельцем предприятия.

Компания снимает документалки для канала «Россия 1» (то есть для флагмана ВГТРК, где и трудится наш герой), в том числе о патриархе Кирилле, Никите Михалкове, Валентине Матвиенко — и о программе «Вести». И получает госконтракты: например, в 2015 году по заказу ФСБ РФ «Мастерская» снимала серию социальных роликов и фильмов на тему антитеррора — суммарно за 15 млн рублей, в 2016 году по заказу того же ведомства — фильм к 10-летию Национального антитеррористического комитета — за 1,5 млн. В 2017 году заключила контракт на 13 с лишним млн с Россельхозбанком, по которому обязалась «распространять о нем информацию как о спонсоре документального фильма под рабочим названием «Своё». В 2020 году по контракту с ингушским минкультом почти за 15 млн снимала фильм «Россия — Ингушетия: 250 лет вместе» длительностью 40-60 минут. Контракт значится выполненным, но в открытом доступе такую ленту обнаружить затруднительно. Имеется, правда, одноименная, тоже 2020 года, 27-минутная лента производства «ГТРК Ингушетия».

Андрей Медведев на церемонии принесения присяги избранными депутатами Московской городской Думы VII созыва.Фото: Александр Щербак / ТАСС

«Знакомый опер»

Андрей Медведев активно высказывается в публичном поле (недаром имеет благодарность президента РФ «за активное участие в общественно-политической жизни российского общества»). В 2014 году подписал открытое письмо журналистскому сообществу РФ с критикой введения санкций против Дмитрия Киселева, а в 2019 году — письмо Владимиру Зеленскому с просьбой освободить Кирилла Вышинского (журналист, арестован СБУ, выдан РФ в рамках обмена заключенными).

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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