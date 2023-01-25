Беглов проигнорирует острые вопросы. Петербуржцы не верят в «прямую линию» губернатора

Градоначальник Петербурга Александр Беглов сообщил о проведении очередной «прямой линии» в субботу, 28 января. В данный момент пресс-служба Смольного занимается сборов вопросов от петербуржцев, однако горожане не уверены, что губернатор ответит на волнующие общественность вопросы.

Александр Беглов призвал жителей Северной столицы оставлять свои вопросы для эфира в комментариях под постом в «ВК». В данный момент оставлено более 500 комментариев, в которых петербуржцы требуют отмены платных парковок и закона о КРТ.

Большая часть жителей города на Неве не верят, что градоначальник ответит на насущные вопросы. Горожане припомнили Бегловы прошлую «прямую линию», которая, по данным СМИ, была записана заранее.

Под постом также были обнаружены боты ЦУР, которые хвалят анонсированную линию. Фейки пытаются разбавить негатив после требований об отмене «реновации», введения платной парковки и отсутствии уборки снега.

Прошлая прямая линия Беглова сопровождалась постоянными прерываниями, Эксперты отметили, что эфир был записан заранее и транслировался в записи. В Смольном «накладки» объяснили «хакерской атакой».